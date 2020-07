Focar de Covid-19 la un camin de batrani din Craiova. Bolnavii, dusi vineri noapte la spital

Varstnicii de la Caminul de Seniori "Sfanta Mina" nu aveau simptome, dar in urma testarilor facute s-a dovedit a fi contaminati.Cand au primit vestea ca sunt infectati, multi dintre batrani s-au speriat si si-au anuntat rudele."De cand s-a declansat pandemia, noi nu ne-am mai putut vizita parintii si bunicii. Ni s-a spus ca e periculos. Atunci, cum s-au infectat? Logic, de la personalul caminului. Nu inteleg de ce nu s-au luat toate masurile, de ce toata lumea s-a relaxat. Inconstienta ne omoara", a declarat una dintre rudele batranilor de la Sfanta Mina, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, noteaza Adevarul Batranii testati pozitivi, toti asimptomatici, au fost transportati vineri noaptea la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova. Aici se aflau deja internate peste 50 de persoane. In plus, sectia ATI a spitalului are toate cele noua paturi ocupate.