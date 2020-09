Focar de infectie cu COVID-19 la un spital de varstnici cu boli neuropsihice severe din Negru Voda

Dintre acestea 4 sunt angajati, restul de 12 fiind pacienti cu boli neuropsihice severe, care dupa prima testare au fost izolati intr-o aripa a unitatii.Primarul din Negru Voda, Petre Urziceanu, a declarat pentru Ziare.com ca rezultatele testelor au fost facute publice ieri, iar de atunci angajatii au fost trimisi la spitalele din apropiere si familiile acestora isolate la domiciliu."Spitalul de acolo nu tine de noi, ci de DGASPC, din acest motiv, noi am aflat de la DSP Constanta despre situatia de la spital. Totul este sub control, asa ca nu vad necesara inchiderea scolilor sau luare de alte masuri mai severe deocamdata", ne-a declarat primarul din Negru Voda.Toate persoanele descoperite pozitiv sunt asimptomatice, oficialii din Constanta precizand ca bolnavii, chiar si cei care traiesc izolati au fost infectati de catre angajati. Trei dintre acestia sunt din oras, si unul este dintr-o localitate apropiata, Cerchezu.De asemenea, primarul a mai mentionat ca asteapta si al doilea rand de teste pentru ca in trecut au mai fost persoane testate care s-au dovedit a fi fals-pozitive.