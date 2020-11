FOTO Cum arata cea mai moderna sectie UPU, inaugurata la Oradea

La incheierea lucrarilor, noua unitate, realizata cu aproape 32 de milioane de lei, a fost prezentata luni intr-o conferinta de presa sustinuta in fata cladirii de catre primarul municipiului Oradea, Florin Birta, managerul Spitalului Judetean, dr. Gheorghe Carp , si seful UPU- SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, cel care a initiat, in urma cu cinci ani, proiectul de modernizare a acestei structuri, finantat de Banca Mondiala.Noua UPU este construita in regim de inaltime demisol-parter-etaj alaturi de spatiul in care a existat cea veche, din incinta spitalului. Suprafata utila a UPU a fost practic triplata de la 350 mp la 1.500 mp. Cladirea - zugravita in culoarea verde - este eficienta energetic, cu acoperis verde, cu incalzire prin pardoseala si racire prin tavan pe baza de pompe de caldura, termoizolarea fiind realizata cu vata bazaltica si cu folie ignifugata, rezistenta la foc, iar compartimentarea, pe structuri usoare.Potrivit dr. Hadrian Borcea, UPU este singura din tara care va avea facilitati pentru decontaminarea "pe targa" a pacientilor contaminati biologic si chimic, precum si izolator pentru acestia, depozit de medicamente inteligent cu gestiune automata, simulatoare pentru pregatirea medicilor specialisti in asigurarea circulatiei sanguine extracorporale, zona speciala pentru pediatrie si sistem ecografic cu transmisie la distanta."Depozitul de medicamente inteligent este un ansamblu de mobilier medical pentru gestionarea computerizata a tipurilor si cantitatilor de medicamente depozitate, unic in Romania", a precizat dr. Borcea, citat de bihon.ro Noua UPU, cu o capacitate totala de 56 de paturi, va avea propriile aparate si echipamente pentru investigarea pacientilor, inclusiv CT si aparatura de imagistica, pentru a nu mai fi transportati pentru investigatii si scurtand toti timpii interventiilor, in conditii de maxim confort si siguranta, atat pentru personal, cat si pentru bolnavi.Unitatea este a doua din tara care a achizitionat un robot autonom pentru sterilizarea incaperilor, echipamentului si aparaturii medicale, care functioneaza pe baza radiatiilor UV-C.Primul nivel, demisol, este zona de acces pentru ambulante si autovehicule speciale de transport victime multiple, zona de acces a pacientilor si apartinatorilor, registratura, zona de decontaminare, resuscitare, izolator, grupuri sanitare, vestiare pentru personal si pacienti, camera de garda, de consultatii, sala de gipsare, depozite materiale, decontaminare instrumente, camera pentru telemedicina prin care vor putea fi conectate toate cele 12 spitale din judet, sali de triaj a urgentelor, salile de radiologie si computer tomograf.La parter sunt organizate zona de laborator pentru analize, zona de farmacie a spitalului si cea de sterilizare materiale.La etajul unu este construit un amfiteatru pentru 175 de persoane si vestiare pentru 200 de persoane, destinate studentilor si rezidentilor. Tot la acest nivel s-a amenajat zona administrativa a UPU, cu secretariat si patru birouri, depozite, camera tehnica pentru echipamente de utilitati. Intre cladirea noua si cea existenta s-a amenajat o terasa verde, cu sistem de irigare automat prin picurare.Proiectul construirii noii UPU a fost initiat de dr. Borcea in urma cu mai bine de cinci ani, cand Banca Mondiala a oferit Romaniei fonduri pentru modernizarea sau refacerea acestui tip de unitati. Valoarea lucarilor executate de SC Drumuri Bihor SA este in valoare de 31,98 milioane de lei, cu TVA, din care 58% a fost asigurat de Ministerul Sanatatii prin Unitatea de Management al Proiectului Bancii Mondiale si 42% de Municipiul Oradea.Contractul a fost semnat in decembrie 2018 cu asocierea formata din SC Drumuri Bihor SA, lider de asociere si SC Constructii Erbasu SA, subcontractanti fiind: SC Hospital Tehnical Solution SRL - instalatii sanitare si de gaze medicale, Termoline SRL pentru instalatii de incalzire si climatizare si SC Zublin Romania SRL pentru lucrari de fundare pe piloti. Licitatia a fost organizata de Ministerul Sanatatii.