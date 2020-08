FOTO Cum arata spitalul pentru copiii bolnavi de cancer, ridicat din donatii. Urmeaza un al doilea spital

Noi Facem Inca un Spital

"Am crezut cu tarie in proiect, dar, recunoastem, nu am crezut atunci in capacitatea societatii de a se mobiliza in felul in care a facut-o. Am invatat ceva despre romani: ca sunt mai buni decat credeam, ca sunt implicati si dispusi sa puna umarul, au nevoie doar de un proiect in care sa creada".Povestea Noi facem un Spital incepe in 2015, cand Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu, prin Asociatia Daruieste Viata, voiau sa renoveze sectia de oncologie a spitalului Marie-Curie, lucru pe care il mai facusera si in alte spitale Dupa ce a intors problema pe toate partile, arhitecta a concluzionat ca nu exista alta solutie decat sa contruiasca un spital de la zero. Si fix asta au facut."Cand am realizat ce facem cu adevarat, ne-am zis si am zis lumii intregi: Noi facem un Spital si nu mai e cale de intors. Daruieste Viata i-a provocat pe romani, pe romanii de pretutindeni, sa indrazneasca sa creada in forta proprie si in forta comunitatii, aratandu-le ca daca aleg sa se implice in reformarea sistemului, pot realiza ce nu a reusit statul roman in 30 de ani", spune Carmen Uscatu.In 29 iunie 2018, a fost turnat primul beton al Spitalului.Un an mai tarziu era deja gata toata structura (9 niveluri).Finalizarea Spitalului este estimata in a doua jumatate a anului 2021. Acum, tocmai au fost amenajate doua camere, de proba, in care sunt implementate cele mai mici detalii, de la mobilier, pana la prize, cabluri, conectori, pentru a putea ajusta din timp eventualele probleme.In prezent, sectiile de oncologie pediatrica din Romania functioneaza, in cea mai mare parte, in spitale de adulti sau in spatii total inadecvate.Sectia de oncologie a spitalului Marie Curie, construit in anii 70, este pe acelasi palier cu sectia de ORL, are 31 de paturi (31 de copii si 31 de parinti folosesc la comun doua toalete si doua dusuri, saptamani, luni in sir), in sectia de chirurgie sunt operati si copiii bolnavi de cancer, nu exista sectie de terapie intensiva separata pentru ei, nu exista abordare multidisciplinara.Noul Spital, de 12.000 mp, cu 9 niveluri (subsol, parter, mezanin si sase etaje), cu o capacitate de aproximativ 187 de paturi, va avea:- Radioterapie: doua buncare la subsol, plus spatiile de pregatire pacienti- Spatiu pentru un nou RMN si un nou CT, cu spatii dedicate anestezierii micutilor pacienti (la 30 de ani de la Revolutie , in Romania nu se poate efectua o procedura atat de obisnuita in tarile civilizate, radioterapia la copiii sub 12 ani, care au nevoie de anestezie pe parcursul radierii).- Oncologie: ambulator si internare continuua- Hemato-oncologie si departamentul de transplant medular, saloane si 5 camere sterile- Neurochirurgie- Chirurgie generala- Terapie intensiva cu saloane de o singura persoana- Bloc operator cu 7 sali de operatie- Sectie de terapie intensiva (cu un sistem unic in Romania, menit sa scada considerabil riscul de contractare de infectii nozocomiale: izolarea fiecarui pacient in saloane individuale, dotate cu sisteme de control al curateniei mainilor personalului inainte de accesul la pacient)- Spatii dedicate pentru relaxare (un mini-cinematograf, o mini-biblioteca, o mini-sala de sport, un loc generos de joaca etc)- Abordare multidisciplinara- Saloane cu bai propriiInvestitie totala, estimata: aproximativ 30 milioane de euro, din care 16 milioane doar structura cladirii).Spitalul va fi singurul centru din Romania in care copilul bolnav de cancer va avea acces la un tratament multidisciplinar al patologiilor oncologice.In plus, aici vor avea acces toti copiii care vor avea nevoie de interventii chirurgicale, de la cele minim invazive, pana le cele mai complexe."Ne-am propus sa schimbam conceptul spitalelor din Romania, prin acest proiect. Cand copiii intra in spital vor intra de fapt intr-un spatiu al jocului, vom avea sali tematice, o terasa in aer liber, o biblioteca, o sala de sport, unde copiii vor putea sa aiba diverse activitati, sa nu se plictiseasca. Tema conceptului este "Copacul vietii" - in interior, copiii vor avea diferite lumi. Buncarul de radioterapie va fi o lume a apelor subterane, sau vizuina unui arici. Vom lansa si o aplicatie, astfel incat copiii sa poata avea contact si cu lumea exterioara atunci cand sunt in spital. Ce ne dorim este ca in momentul cand vin la spital, copiii si parintii sa nu aiba aceasta teama pe care o resimt acum.", spune arhitecta proiectului, Raluca Soaita.Intregul spital si mai ales spatiile care sperie cel mai tare - buncarele de radioterapie, spatiile de tratament, spatiile pre-operatorii - vor avea un design special, care sa le faca celor mici suferinta mai usoara.La nivel de personal, Spitalul va intra in grija echipei medicale de la Marie Curie. Insa, Daruieste Viata se va ocupa de pregatirea continuua a echipelor medicale - medici si personal auxiliar (inclusiv training in afara tarii, pentru echipa departamentului de Radioterapie), precum si de asigurarea unui mediu de invatare si dezvoltare profesionala."Noi Facem un Spital" va ramane categoric in istorie drept cel mai ambitios proiect de responsabilitate sociala al momentului.Spitalul acesta este mai mult decat speranta si incredere pentru copiii bolnavi si pentru familiile lor, este speranta si incredere pentru toti romanii, pentru o tara."Sa ne reamintim de finalul anului 2017, cand Vlad Voiculescu si Melania Medeleanu au lansat proiectul MagicHome si li s-au alaturat peste 100.000 de romani, iar in decembrie, noi am anuntat startul lucrarilor pentru Primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania si am strans in 3 saptamani peste 4 milioane de euro. Nici noi nu am fi crezut ca in Romania se poate ca doua campanii, lansate aproape simultan, sa atraga asa un numar impresionant de donatori. Romanii au demonstrat ca nu sunt imunizati, din contra, situatia politica determina societatea civila sa fie unita si pornita sa construiasca ce nu reuseste statul. Situatia devine insuportabila si avem nevoie sa credem ca nu e totul pierdut, ca se poate si in Romania", spune Carmen Uscatu.Noi Facem un Spital, MagicHOME, Casa SHARE, alaturi de multe alte actiuni, unele poate infime prin comparatie, dar nicidecum lipsite de importanta, sunt marturii vizibile, palpabile, despre puterea lui impreuna si, totodata, un moment in care am aflat cu totii cat de simplu si de repede poti construi, daca iti doresti cu adevarat si o faci cinstit si profesionist. Stacheta asteptarilor noastre s-a ridicat, in sfarsit, acolo unde ar fi trebuit sa fie dintotdeauna dar n-am avut habar. Iar dincolo de acest moment, nu mai exista cale de intoarcere pentru Statul roman, care in 30 de ani n-a ridicat decat un singur spital de la zero -cel de la Mioveni.Astfel ca acum,Proiectul se va extinde cu inca o cladire, de aproximativ aceleasi dimensiuni ca prima, pentru a putea muta toate specializarile din spitalul Marie Curie, vechea cladire urmand sa fie folosita pentru spatii de cazare pentru parinti, spatii de studiu pentru rezidenti, cantina, cafeteria si alte asemenea.Practic, spitalul Marie-Curie se va transforma intr-un campus medical european, cu aceleasi conditii de tratament "ca-n afara".Deja se lucreaza, din noiembrie anul trecut, impreuna cu medicii si managementul de la Marie Curie, cu arhitecta Raluca Soaita si cu o echipa de arhitecti si consultanti francezi, la master planul celei de-a doua cladiri, integrarea acesteia in restul proiectului si intocmirea studiului de fezabilitate.Ca si in cazul primei cladiri, initial, Oana si Carmen voiau doar sa renoveze spitalul vechi, dar medicii si managementul de la Marie Curie le-au explicat ca este imposibil, pentru ca asta ar fi presupus restrangerea activitatii si mutarea micutilor pacienti. Atfel ca au cazut cu totii de acord ca trebuie ridicata, de la zero, inca o cladire."Nu puteam sa ne impacam cu gandul ca, in timp ce spitalul de oncologie urmeaza sa functioneze la standarde europene, in cladirea alaturata copiii vor fi tratati ca in secolul trecut", spun fondatoarele Daruieste Viata.Asa va arata, in final, spitalul pediatric Marie Curie.In tara in care de 30 de ani, din patru in patru ani, auzim doar promisiuni si vedem doar machete, niste oameni refuza sa capituleze, sa se lase doborati de lehamite, sa se "impace cu gandul" si s-au apucat sa faca. Si ne cheama alaturi de ei. Poate ca asta solutia: sa strangem randurile si sa facem. Noi. Tot. De ce noi? De ce nu? Azi suntem niste sute de mii, poate un milion. Dar acesta poate fi inceputul drumului la capatul caruia sa putem spune, intr-o zi: Noi am Facut o Tara.Daca va place cum suna, puteti incepe chiar de acum:- donatii persoane fizice, on line sau prin Revolut si transfer bancar, pe www.daruiesteviata.ro - SMS la 8864, cu mesajul SPITAL (4 euro/luna)- companiile pot sponsoriza trimestrial sau la final de an -un contract on line, foarte simplu, pe www.daruiesteviata.ro/sponsorizeaza Foto: ZoomOut Photography si Enrico Brodoloni