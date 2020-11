FOTO Imagini teribile din salonul ATI mistuit de incendiu la Piatra Neamt. Paturile facute scrum au fost scoase pe hol

Ulterior, alti doi pacienti, din salonul invecinat au murit. Toti erau infectati cu coronavirus Managerul spitalului a precizat ca medicul de garda si o asistenta au reusit sa scoata opt pacienti intubati intr-un salon. Managerul a completat ca medicul a intrat si in salonul unde izbucnise incendiul, a reusit sa scoata un pacient dar a suferit rani grave. Pacientul scos de medic a decedat. Medicul va fi transferat la Bucuresti, iar pacientii care au scapat sunt transportati la Iasi.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , se afla sambata seara la Piatra Neamt pentru evaluarea situatiei. Acesta a spus ca incendiul ar fi fost provocat de un injectomat.Incendiul a izbucnit in jurul orei 19.00. Pompierii din Piatra Neamt au actionat cu cinci autospeciale. Au reusit sa stinga focul in circa 30 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea pacientilor din salonul in care a izbucnit focul.