Guvernul vrea sa-i izoleze la domiciliu sau in spitale pe cei care sufera de boli contagioase

Lista celor 25 de boli infectocontagioase pentru care izolarea ar urma sa devina obligatorie prin lege:1. Poliomielita2. Difteria3. Rujeola4. Pertussis5. Febra tifoida6. Febra paratifoida7. Boala meningococica (MCSE)8. Tuberculoza pulmonara cu microscopie pozitiva9. Antrax pulmonar10. Rabia umana11. Holera12. Pesta13. Variola / varioloidul14. Gripa umana cauzata de un nou tip de virus gripal15. Cazuri umane de gripa aviara inalt patogena16. Febra hemoragica Lassa17. Ebola18. Febra hemoragica Marburg19. Febra hemoragica Crimeea Congo20. Febra galbena21. Nipah22. SARS23. MersCov24. SarsCov225. Boala cauzata de un agent patogen infectios necunoscut/emergent"Masurile prevazute de lege se dispun si se aplica in situatiile de risc iminent asupra sanatatii publice, exclusiv pentru apararea sanatatii publice, cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si a ordinii publice. Toate masurile dispuse in baza prezentei legi vor fi proportionale cu situatia care le-a determinat, limitate in timp la aceasta si aplicate in mod nediscriminatoriu", se arata in nota de fundamentare a proiectului de HG.Izolarea ar urma sa se faca cu acordul persoanelor sau cu constatarea medicului, in scopul efectuarii examinarilor clinice, paraclinice si a evaluarilor biologice, pana la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore."Izolarea la domiciliu sau la locatia declarata se instituie daca riscul contaminarii altor persoane sau al raspandirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locatia declarata nu poate fi dispusa in situatiile in care informatiile stiintifice oficiale referitoare la tipul agentului inalt patogen, calea de transmitere si rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv intr-o unitate sanitara sau o locatie alternativa atasata acesteia", se mai arata in nota de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern.