Iasi: Spitalul mobil de la Letcani ar putea fi dat in functiune incepand cu data de 16 octombrie

Anuntul a fost facut duminica de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , si ministrul Mediului, Costel Alexe , presedinte ales al Consiliului Judetean Iasi."Eu sper ca la sfarsitul saptamanii care urmeaza, pe 16, la Spitalul Mobil de la Letcani sa avem si primul pacient. Sunt evaluari care se fac de la Mediu, de la Inspectoratul de Stat in Constructii, iar personalul care va trebui instruit trebuie sa evalueze capacitatea spitalului", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Costel Alexe, presedinte ales al Consiliului Judetean Iasi, a spus ca cel mai sigur joi va fi obtinut avizul de la Mediu ''cu tot ceea ce implica el''."La sediul Institutiei Prefectului din Iasi am avut o sedinta de progres referitor la spitalul mobil de la Letcani. Trebuie mentionat ca astazi cuvantul de ordine in ceea ce inseamna autoritatile din Iasi si autoritatile centrale este sa operationalizam cat mai repede spitalul de la Letcani, sa putem primi pacienti acolo si, cel mai important, sa salvam vieti. Cel mai sigur joi vom avea avizul de la Mediu cu tot ceea ce implica el, urmand ca pe 16 (n.r. - octombrie), vineri, in conditiile in care vom obtine si de la celelalte institutii toate avizele, sa aducem acolo pacienti. Ca ministru, ca iesean si presedinte ales al Consiliului Judetean Iasi multumesc tuturor reprezentantilor institutiilor medicale din Iasi pentru tot efortul facut", a transmis Costel Alexe.Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica Iasi, Vasile Cepoi , pentru inceput spitalul mobil de la Letcani va avea functionale 24 de paturi la Terapie Intensiva si 30 pentru cazurile cu forme medii de infectare cu COVID-19.