Incendiul de la Ploiești și țara care s-a obișnuit cu spitalele care ard. „Banalizarea răului și a morții se întâmplă în Stat”

Psihiatrul Gabriel Diaconu și sociologul Gelu Duminică arată că pandemia a adus societatea românească într-un punct în care, în mod aparent, ar fi indiferentă la tragediile prin care trece – un număr mare de decese în spitale din cauza virusului SARS-CoV-2 ori din cauza incendiilor. Specialiștii spun că, la o analiză atentă, banalizarea morții în România ascunde, de fapt, șocul profund pe care societatea îl resimte față de eșecul statului de a-i proteja pe români.

Incendiul de joi, 11 noiembrie, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești – acolo unde doi pacienți au murit și o infirmieră a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului – este al patrulea caz în care focul face victime în spitalele din România, pe fondul presiunii accentuate la care este supus sistemul medical din cauza numărului mare de cazuri COVID-19. Tragedia vine la 41 de zile de la incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, în urma căruia 9 pacienți au murit, iar alți zeci de bolnavi COVID au fost relocați la unitățile medicale din județ.

Practic, în fiecare dintre ultimele 3 valuri ale pandemiei secțiile ATI s-au confruntat cu incendii sau defecțiuni care au dus la moartea a zeci de pacienți care erau internați acolo. În valul 2 un incendiu a luat 15 vieți la Spitalul din Piatra Neamț, în valul 3 a ars secția ATI de la Spitalul „Matei Balș” din Capitală (17 morți) iar un tir ATI de la Spitalul „Victor Babeș” s-a defectat (3 morți).

Încă de la tragedia din Piatra Neamț pompierii au precizat că, potrivit legilor în vigoare, spitalele n-au nevoie de o autorizație de securitate la incendiu pentru a putea funcționa. Așa se face că din cele 1.392 de spitale publice sau private din România, doar 310 au autorizație de securitate la incendiu.

Cu bilanțul provizoriu al deceselor de la tragedia din Spitalul Județean de la Ploiești, numărul pacienților care au murit în incendii se ridică la 46 și tinde să egaleze bilanțul deceselor din Clubul Colectiv.

Numai că reacția autorităților – dar și a societății – s-a schimbat în ultima perioadă. După fiecare incendiu din spitale, procurorii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, pompierii precizează că au găsit nereguli, dar nimeni n-a fost tras la răspundere.

Ziare.com a vorbit cu psihiatrul Gabriel Diaconu și cu sociologul Gelu Duminică, pe care i-a întrebat dacă asistăm la o banalizare a morții în vreme de pandemie.

Psihiatru: moartea nu o să devină banală niciodată

Doctorul Gabriel Diaconu, psihiatru, a arătat că, de fapt, banalizarea morții la nivelul societății este o aparență, sub care se ascunde șocul și trauma profundă.

„Moartea nu o să devină niciodată banală, dar percepția morții într-o comunitate se banalizează rapid – și nu cu privire neapărat la numărul de morți, cât cu privire la drumul spre groapă. Face parte din efortul fiecărei comunități să înțeleagă un fenomen care uneori poate fi greu de înțeles. Când nu poate să înțeleagă, atunci urmează o cale alternativă a înțelegerii care e îndurarea.

În momentul în care oamenii intră pe canalul ăsta emoțional de a îndura fatalitatea, în același moment se vor desensibiliza la chestiunea asta. Am observat în istorie de nenumărate ori cum, în prezența morții, oamenii devin comportamental indiferenți, placizi, supuși, apatici. Vorbim de repere care țin de reacția la șoc a unei comunități. Te regăsești, dintr-o dată, în plin paradox: percepția de suprafață a comportamentului sugerează o banalizare a morții, dar în subteran vorbești de un șoc comunitar care generează simptome. În psihiatrie le spunem simptome negative: apatie, indiferență, detașare emoțională, sărăcirea afectului. O retragere autistă a întregii comunități: nu mai empatizează cu realitatea și cu ce se întâmplă în realitate, nu își mai modulează emoțiile, ci dimpotrivă: pare că se uită ca la un eveniment banal.

Ceea ce pot să spun eu este că în cabinetul de psihiatrie, discutând rând pe rând cu oameni care au trecut prin pierderi ale unor persoane dragi sau din proximitatea lor, cam în 15-20 de minute placiditatea asta dispare și urcă la suprafață angoasa, panica, teroarea, furia, revolta – toate elementele șocului, ale traumei, ale stresului post-traumatic, de fapt. Nu e nimic banal și nu va deveni vreodată banal. S-ar putea ca pentru unii oameni să fie o conveniență și să își spună că trecem mai ușor prin criză pentru că, uite, populația s-a obișnuit. Dar e o falsă concluzie, cea mai departe de adevăr”, spune doctorul Gabriel Diaconu.

Ce a ascultat psihiatrul după un război și ce aude în pandemie

Doctorul Gabriel Diaconu a făcut o paralelă între pandemie și război, dezvăluind ce a descoperit la pacienți care au trăit conflictele armate din Kosovo și care aveau traume psihice la ani buni de la încheierea acestora.

„Am făcut psihiatrie de război, am studiat în teren, analitic, consecințele traumei de grup în Kosovo: rănile nu se șterg niciodată. Luați în grup, intervievați, oamenii dintr-o cohortă civilă aveau, în aparență, o stare bună de sănătate mintală, dar apoi, mergând în adânc, elementele lor de traumă erau înalt sugestive pentru o prezență de aproape 30% a simptomelor se stres post-traumatic, nemaivorbind de depresie sau anxietate, chiar și la ani distanță. Pentru că în Kosovo oamenii văzuseră gropi comune, văzuseră împușcări și execuții, 90% fuseseră mutați din casele lor.

Ce vedem noi, prin comparație, în pandemie? Vedem mortalitatea care este dată de virus, vedem măsurile care au fost implementate (chiar și cu bună-rațiune medicală, tot traumatizante sunt). Vedem inclusiv penumbra subterană: una este reprezentată de cifrele și statisticile oficiale, alta este ceea ce presupunem că se întâmplă în afara statisticilor. Și presupunem cu o doză bună de intuiție: anume că sunt comunități în care oamenii mor mult mai des, chiar dacă vor fi identificați sau nu ca fiind COVID-related, și prin faptul că nu se mai duc la doctor, nu se mai operează de boli care cereau intervenție chirurgicală. Și atunci, când medicina intră în colaps, când sănătatea devine inaccesibilă, deodată te trezești în Evul Mediu: ești tu cu comunitatea ta și cu morții tăi”, a explicat psihiatrul.

Ce presupune adevărata medicină de dezastre

Gabriel Diaconu arată că nu încrederea românilor în medici scade, ci cea în sistemul medical.

„Sistemul medical este o axă compozită între infrastructură și resursă umană. Încrederea în doctorii din România nu a scăzut. Încrederea în sistemul medical din spitale și din cabinetele medicale a scăzut dramatic pe seama prăbușirii infrastructurii. Spaima oamenilor nu este, prin urmare, că doctorii nu vor ști ce să le facă sau cum să îi trateze, ci că doctorii nu pot să îi protejeze de dauna infrastructurii. Vezi bine că, la sfârșitul zilei, în perioada asta pandemică limitanta eforturilor medicale este cât oxigen poate să ducă țeava sau cât poate să țină priza, cât de sigură e instalația electrică, câți bolnavi poți să acomodezi”, spune medicul.

Întrebat dacă medicina în România a devenit una de dezastre, doctorul Gabriel Diaconu a răspuns:

„Nu. Medicina de dezastre nu este niciodată cu incendii în unitățile spitalicești. S-a acreditat – într-un mod mai mult sau mai puțin romantic – ideea că medicii din spitale fac acum medicină de dezastre. Eu sunt psihiatru format inclusiv în intervenții de criză, în mari calamități și în mari conflicte. Dar asta nu presupune în niciun moment că îți ia foc cortul sau că îți sacrifici pacientul pentru că ești copleșit. Medicina de dezastre are niște principii foarte clare cu privire la standardul minim de îngrijiri pe care poți să îl acorzi încât să maximizezi șansa la viață a tuturor acelora care vin, dar pe niște șabloane foarte clare de triaj.

Începi să înțelegi în chestiunea asta că din start vor fi persoane care în loc să primească tentă curative vor intra pe o formă de paliație încât să le oferi confort, pentru că de la un punct în jos știi că nu vor supraviețui, dar nu poți să inițiezi eroic o tentativă de salvare a lor și prin asta să îi prejudiciezi pe cei cu șanse mai mari. Asta e medicina de dezastre, în speță un triaj al vieții și al morții. Ce am văzut noi în paturile ATI din România nu este medicină de dezastre sub nicio formă. Am văzut – și continui să văd, ca psihiatru – o medicină romantică, pe alocuri puerilă, dezorganizată. Medicina de dezastre nu este nici pe departe haotică. Discută cu medicii militari, care fac medicină în teatrele de operații și care au un circuit foarte clar: iar răniții și îi duc la post, de la post îi duc la ambulanță de la ambulață îi duc pe circuit la aeroport, de acolo îi duc la spitalul din ariergardă și care are toate dotările. Asta e medicina de dezastru”, a declarat doctorul Gabriel Diaconu.

Psihiatru: „Statul nu minte, ci reformează adevărul”

De aceea, medicul Gabriel Diaconu vorbește despre o „delăsare criminală” a autorităților.

„Când te uiți la autorități ce observi? E ca și cum, deodată, se rupe un baraj! Au fost semnale cât se poate de clare și de articulate către autoritatea de reglementare că o să crape barajul, după care crapă barajul. Din punctul meu de vedere, delăsarea autorităților este criminal, amânările autorităților în a lua măsuri sunt de resort penal. În ultima lună, eu am numărat peste 15.000 de morți de COVID din sursă oficială, morți care în context pandemic prin măsuri precumpănitoare puteau fi evitate. Sunt măsuri care puteau să salveze cel puțin jumătate din viețile acestor oameni, dacă nu pe toate.

Dar, printr-o formă de complicitate politică, administrativă și guvernamentală românii au fost trădați și au fost lăsați să se descurce fix ca în pădure, ca și cum nu ar fi cetățeni ai României, ca și cum ar trăi într-un vid, într-un stat fără stat! Statul este un garant al sănătății, prin Constituție. Ce au făcut acești oameni de la cel mai înalt nivel până la cel mai jos, de la președinte, premier, parlamentari până la ultimul om a fost să ia Constituția României, să se șteargă cu ea la fund și apoi să îi spună românului: ne pare rău, nu mai avem oxigen.

Drept urmare, banalizarea morții și banalizarea răului nu se întâmplă niciodată în comunitate, dar se întâmplă în organizație, se întâmplă în stat. Statul, când devine corupt, când devine criminal, când devine complice la catastrofă, în loc să fie un apărător al omului în fața catastrofei, va banaliza răul, va banaliza moartea, va spune: din punctul nostru de vedere, am făcut tot ce se putea. Ceea ce știm a posteriori că este fals”, spune Gabriel Diaconu.

Mint, deci, autoritățile când spun că au făcut tot ce au putut? Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a răspuns:

„Nu. Dacă ar minți, ar mai fi pardonabil. Ce înseamnă banalizarea răului? Nu, statul nu ne minte. Nu, statul reformează adevărul. Statul spune: adevărul nu este ce vedeți, ce gândiți și ce judecați voi, ci ceea ce spunem noi. Minciuna poate să aibă o sursă naivă, o sursă ineptă, o sumă de cauze cu privire la cât de puțin educat este statul. Dar nu, statul acesta de care vorbim, guvernanții aceștia de care vorbim, liderii de partide de care vorbim, ei nu mint. Ei reformează adevărul. Este un fenomen pe care îl vezi în tiranii, în dictaturi, în regimuri teocratice, unde fix același femomen se petrece”, conchide dr. Gabriel Diaconu.

Sociologul Gelu Duminică: „E un eșec al statului”

La rândul lui, întrebat dacă s-a banalizat tragedia în România, în contextul în care este a al patrulea incendiu care are loc în spitalele de la începutul pandemiei, sociologul Gelu Duminică a răspuns:

„Nu neapărat că s-a banalizat, dar nu mai stârnește o emoție atât de mare, pentru că toată lumea așteaptă să se întâmple. Marea întrebare este care e următorul (n.r.- incendiu), când se va întâmpla. Că următoarea instituție, următorul spital o să cedeze. Exact cum l-am auzit astăzi pe un jurnalist (n.r. – adresându-i-se lui Raed Arafat): s-a întâmplat din nou. Iar domnul Arafat a spus: așa este, s-a întâmplat din nou. E o chestiune la care toți ne așteptăm. Ne pregătim pentru ce e mai rău, rugându-ne să ne fie bine. Cam acolo suntem, însă noi știm că se poate întâmpla. Știm că sistemul nostru medical este supra-solicitat, că este învechit, că este furat. Nu e o surpriză că, într-un moment de presiune fantastică, (spitalele – n.r.) să cedeze. Nu e vorba de banalizare, de bagatelizare, ci e vorba de: ‘săracii’ sau ‘așa le-a fost soarta’. E un tip de fatalism”, a declarat Gelu Duminică.

Sociologul e de părere că în cazul incendiilor din spitale e vorba despre un eșec al statului.

„Marea salvare în România, conform sondajelor, vine de la Dumnezeu, nu de la instituții. Omul are mult mai multă încredere și are mult mai multe așteptări de la Dumnezeu (să-l ajute atunci când trebuie) decât de la instituțiile statului. Asta spune multe despre modul în care ne raportăm noi la ceea statul ar trebui să ne ofere drept bunăstare. E vorba despre un eșec al statului, e vorba despre încrederea în instituții, în politicieni și așa mai departe. Vedeți, de exemplu, că a ieșit cineva?

Suntem la zece ore de când s-a întâmplat. Mă uit pe fluxurile de știri pe care eu le urmăresc destul de des și văd că știrea asta e undeva pe locul 5-6. Mâine vom avea altceva. La ultimul (n.r.- incendiu) ce s-a întâmplat? A fost în ziua aia cât de cât…apoi am reintrat în (n.r. - subiectele) Orban, Ciucă, Cîțu, UE…Din păcate, ar fi acum o surpriză să iasă politicienii și să își pună cenușă în cap, să vedem demisii. Suntem la a patra, a cincea tragedie și nimeni n-a răspuns. Nimeni!”, a spus sociologul.

Sociolog: „Haideți să recunoaștem: nu ne pasă!”

Pe de altă parte, spune specialistul, nici alegătorii nu dau dovadă de suficient simț civic pentru a face presiune pe aleși.

„Toți directorii de spitale au ieșit (n.r. – după incendiul de la Spitalul din Constața) și au spus: putem să fim următorii. Toți. Și s-au dat bani din fondurile de rezervă la primării, oameni buni! Care a fost marea reacție din interiorul societății românești? Haideți să nu ne facem că ne pasă, nu ne pasă – haideți să recunoaștem. Ne doare în fund! Morții cu morții, viii cu viii! Noi avem treburi mai importante: dacă facem Ministerul Familiei. Că e ultima marotă ieșită azi. Pe noi, asta ne interesează! Să fie cu familia tradițională, să fie cu bărbatul și femeia. Noi, înainte, muream în spitale din cauza bacteriilor.

Uite că nu s-a rezolvat nici cu bacteriile după atâta vreme. Înainte, dacă erai ars, mureai cu zile – uite că nu s-a rezolvat nici cu arșii, tot în afară îi trimitem. Înainte, ca să ai parte de un tratament inovator, trebuia să pleci în afară – nu s-a rezolvat nici asta. Noi suntem la lucruri mai lumești: suntem la varză-viezure-moș, pentru noi contează mai mult ba pe-a mă-tii. Nu poți să schimbi ceea ce nu vrei să schimbi, ceea ce nu consideri că trebuie să schimbi. Noi nici nu considerăm că trebuie să schimbăm ceva, nici nu vrem să schimbăm ceva”, a conchis sociologul Gelu Duminică.

Cronologie: suma tragediilor care puteau fi evitate

Un incendiu violent a izbucnit în seara zilei de 14 noiembrie 2020, la Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Piatra-Neamţ unde erau internaţi, în două saloane, 17 pacienţi. În incendiu au murit 10 persoane aflate în ATI, iar un medic anestezist a suferit arsuri grave. 5 dintre cei 6 pacienţi internaţi duşi la Spitalul Mobil de la Leţcani au decedat ulterior, însă autoritățile susțin că moartea acestora nu are legătură cu incendiul. O anchetă penală a fost demarată de procurori, însă dosarul nu a fost încă trimis în judecată. Producerea unui scurtcircuit care a aprins aparatele cu oxigen din secția ATI este principala ipoteză luată în calcul în cazul producerii incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a demarat controale după tragedia de la Spitalul din Piatra Neamț la toate unitățile medicale din țară. Așa au descoperit inspectorii IGSU că din totalul de 1.392 de spitale publice sau private, doar 310 au autorizație de securitate la incendiu, iar alte 52 sunt autorizate parțial. IGSU precizează că pentru 728 din cele verificate, potrivit legii, nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru a putea funcționa.

Pe data de 29 ianuarie 2021 un incendiu a izbucnit la secția ATI de la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Focul s-a manifestat cu flacără deschisă la parterul clădirii, pe o suprafață de 100-120 de metri pătrați cu degajări mari de fum. Trei persoane au fost găsite carbonizate, iar o persoană a fost declarată decedată la scurt timp. A cincea victimă a fost găsită carbonizată, în baie, la câteva ore după incendiu. În total, bilanțul deceselor a urcat la 17 zilele următoare. Patru saloane au fost distruse în urma incendiului. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului Tribunalului București.

Lipsa dispozitivelor de alarmare optice sau acustice, pereţii nerezistenți la foc ai căilor de evacuare și o instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu deficitară sunt câteva din neregulile găsite de Corpul de Control al prim-ministrului în urma verificărilor cu privire la circumstanţele în care a avut loc incendiul din data de 29 ianuarie 2021 de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”.

Pe 12 aprilie 2021, alimentarea cu oxigen din autospeciala de terapie intensivă de la Spitalul „Victor Babeș” din București s-a blocat din cauza unei erori umane, arată primele concluzii în dosarul producerii acestei tragedii. Trei bolnavi de COVID-19, care erau internați acolo, au murit în 12 aprilie 2021. Doi angajați au fost reținuți. Primele informații după producerea tragediei indicau că reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului, a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical, echipament complet de protecție împotriva COVID-19. În plus, acesta a și părăsit incinta spitalului, spunea DSU atunci.

Un incendiu a izbucnit, la 11 noiembrie 2021, într-un salon al Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului de Boli Infecțioase din Ploieşti, care este unitate suport COVID. Doi pacienţi în vârstă de 74, respectiv 75 de ani au decedat, iar o infirmieră a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corpului fiind transferată la Spitalul Floreasca din Capitală, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Prahova, Mihaela Florescu. Alţi 20 de pacienţi au fost evacuaţi. În salonul în care se manifesta incendiul erau doar doi pacienţi, cei care au decedat, a precizat ISU Prahova. Incendiul s-a manifestat la parterul unităţii sanitare, pe o suprafaţă de 20 de metri pătraţi, cu degajare de fum. Autorităţile au activat Planul roşu de intervenţie. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, Bogdan Nica, a afirmat că incendiul ar fi pornit cel mai probabil de la o scânteie.

