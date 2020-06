Infectionist de la Spitalul Ramnicu Sarat, amenintat cu moartea de un pacient cu coronavirus care "in trecut a ucis trei oameni"

Ziare.

com

Intr-un interviu la postul regional Focus TV, dr. Georgeta Negoias, infectionist la spitalul suport din Ramnicu Sarat, a declarat ca traieste o perioada foarte grea, fiind amenintata de unii dintre pacientii pe care ii ingrijeste. Dr. Negoias a dezvaluit ca un bolnav i-a atras atentia ca "a omorat trei persoane", amenintand-o apoi in mod direct.De asemenea, pacienti recalcitranti, mai ales atunci cand afla ca testele sunt inca pozitive desi nu mai au simptome, au amenintat asistentele din spitalul, iar pe unele le-au inchis in saloane."Avem probleme cu pacientii care sunt destul de recalcitranti mai ales atunci cand nu mai au simptome, dar asteapta testele care de multe ori pot fi pozitive. Acest lucru nu depinde de noi, ci de organismul fiecarui pacient. Am avut pacienti care m-au amenintat cu moartea, pe mine si pe asistente. Pe ele le-au inchis in salon cand primeau aceste teste si erau pozitive. Chiar nu m-am gandit ca o sa traiesc vreodata asa ceva, a declarat dr. Negoias.Dr. Georgeta Negoias este unul dintre cei doi medici infectionisti din Spitalul Municipal din Ramnnicu Sarat, unitate suport pentru bolnavii COVID 19. Ea are varsta pensionarii insa a ales sa lucreze in continuare, in contextul crizei de coronavirus Spitalul din Ramnicu Sarat este aproape plin cu bolnavi COVID-19, din cauza numarului mare de pacienti, autoritatile buzoiene luand decizia de a interna bolnavi si in sectiile TBC si Boli Infectioase ale Spitalului Judetean Buzau.