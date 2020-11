Iohannis: Guvernul Orban nu trebuie sa plece acasa. Tragedia de la Neamt ne arata felul in care PSD-ul a tratat sistemul de sanatate

"Nu, Guvernul Orban nu trebuie sa plece acasa. In primul rand e un Guvern in functie de niciun an de zile si a gestionat aceasta criza. Nu consider ca Guvernul Orban trebuie sa plece acasa. Dimpotriva, Guvernul Orban si-a asumat guvernarea intr-o perioada cand toti ceilalti au preferat sa stea deoparte si sa comenteze. Aceasta tragedie de la Neamt ne arata felul in care PSD -ul a tratat sistemul de sanatate, a dus aproape la faliment acest sistem. Dupa ce va fi o noua majoritate, trebuie sistemul reformat, lucrurile modernizate, simplificate, investitii in spitale noi sunt necesare, sunt deja planificate, investitii in aparatura si mentenanta", a declarat presedintele solicitat sa-si prezinte punctul de vedere fata de mentinerea Guvernului ca urmare a incendiului de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, avand in vedere ca dupa incendiul din Colectiv a afirmat ca Guvernul Ponta trebuie sa plece.El a afirmat ca e pacat ca dintre tinerii care termina rezidentiatul sa plece in strainatate, in loc sa ramana acasa intr-un sistem bine gestionat pentru romani.