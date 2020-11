Ionel Arsene sustine ca tragedia de la Neamt n-ar trebui folosita in interes politic sau electoral. Spitalul groazei este in subordinea Consiliului Judetean Neamt

Arsene a scris un mesaj pe Facebook prin care a transmis condoleante familiilor indoliate si le-a cerut politicienilor sa nu foloseasca tragedia in scop electoral.El a mai anuntat ca vinovatii pentru tragedia produsa la spitalul aflat in subordinea Consiliului Judetean Neamt vor fi trasi la raspundere."Fac un apel catre intreaga clasa politica sa nu foloseasca acest eveniment tragic in interes politic sau electoral. O tragedie nationala nu trebuie sa fie manipulata pentru interesele politice efemere ale unora sau altora. Nu este momentul sa va catarati pe cadavre! Ne plangem mortii, oameni care au sfarsit sub privirile celor care faceau tot ce le statea in putere ca sa ii salveze! Nu folositi aceasta tragedie in scop electoral. Organele abilitate au pornit o ancheta pentru a afla care sunt cauzele si cine sunt vinovatii acestei tragedii. Sunt primul care sustin ca toti cei care vor fi gasiti vinovati pentru aceasta nenorocire vor trebui sa plateasca!", a scris, pe Facebook, Ionel Arsene.Spitalul din Piatra Neamt a avut opt manageri in ultimul an:Pana in 18 decembrie 2019 - Codrut Munteanu19 decembrie 2019 - 17 martie 2020 - Alexandru Juncu17 martie - 3 aprilie - Toader Mocanu 3 aprilie - 9 aprilie - Florin Ionut Apostoae9 aprilie - 17 mai - Daniela Marcoci17 mai - 20 mai - Marius Ghinet21 mai - 8 octombrie - Silviu VerzeaDin 28 octombrie - Lucian Micu