Jandarmeria Bucuresti despre scandalul de la spitalul Foisor: "Un grup de persoane a ingreunat procedura de evacuare a pacientilor"

"In zona spitalului s-a strans un grup de persoane, care prin actiunile desfasurate a ingreunat procedura de evacuare a unor pacienti si nu a respectat masurile de ordine publica si protectie luate de jandarmi in acest context", se arata intr-o comunicare a DGJMB transmisa vineri seara, 9 aprilie.Jandarmeria Bucuresti le-a cerut persoanelor prezente "sa respecte recomandarile si masurile de siguranta publica pentru a preveni eventuale evenimente care pot tulbura ordinea publica si siguranta pacientilor evacuati". Spitalul Clinic de Ortopedie 'Foisor' va deveni spital pentru tratarea cazurilor de COVID avand in vedere necesarul de paturi de terapie intensiva, iar o parte dintre pacientii operati in ultimele zile sunt transferati in cursul serii de vineri la alte spitale, cu ambulante sau masini personale.Transferul pacientilor a provocat nemultumiri in randul unora dintre acestia, iar la poarta spitalului au mers sa protesteze si unele persoane recunoscute pentru participarea la protestele din ultima perioada impotriva restrictiilor si a purtarii mastii, zona fiind supravegheata de echipaje de jandarmi si politisti. Jandarmii au creat cordoane de protectie in jurul ambulantelor, in conditiile in care unii dintre protestatari critica virulent procedura de evacuare si transferare a pacientilor si incearca sa blocheze acest proces.