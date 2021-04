Managerul Spitalului Judetean Buzau reclama epuizarea personalului: "Pacientii Covid vin cu forme grave, necesita perioada mare de internare si afectiunile lor necesita oxigen"

"Aproape facem un si jumatate de cand pandemia ne-a inconjurat pe toate partile . S.J.U. Buzau a trecut, din punctul meu de vedere, cu succes peste aceasta provocare si merge cu succes in a trata pacientii Covid si non-Covid din judet. Personalul din Spitalul Judetean ajunge insa la o epuizare dupa ce nu au avut cum sa isi ia concedii, intrucat noi am limitat aceasta optiune si in tot acest timp am solicitat altor unitati sanitare sa ne sprijine macar cu detasarea de medici.D.S.P. a facut solicitari la Ministerul Sanatatii astfel incat sa existe o gura de aer pentru medicii din spitale . Am primit cativa rezidenti la UPU si ATI carora le multumesc pentru ca, chiar daca au stat putin, chiar au reusit sa ne ajute", a declarat, miercuri, managerul S.J.U. Buzau, Claudiu Damian.Aesta afirma, insa, ca situatia din ultima perioada este insa din ce in ce mai grea. Damian a solicitat ajutorul prefectului pentru a putea identifica un spital dispus sa mai preia din avalansa de pacienti care au ajuns sa depinda de oxigen.Astfel, cu sprijinul prefectului s-a ajuns in situatia semnarii unui protocol prin care pacientii post Covid sa poata fi internati la Spitalul C.F.R. din Buzau pentru supraveghere si tratament medical, insa documentul semnat initial intre cele doua unitati spitalicesti prevedea ca pacientii care ajung la Spitalul CFR sa nu prezinte o saturatie mai mica de 92%, ceea ce, potrivit medicilor, inseamna un pacient aproape vindecat."Ceea ce ma ingrijoreaza este ca pacientii Covid vin cu forme grave, necesita perioada mare de internare si afectiunile lor necesita oxigen . Astfel, am incercat sa vedem ce spitale ne mai pot ajuta sa preia din pacientii non-Covid sau post-Covid pentru a fi ajutati in alte unitati sanitare. Din pacate, desi a trecut un an si jumate celelalte spitale nu s-au putut dota cu butelii de oxigen sau cu concentratoare, fie din lipsa banilor sau poate din alte motive si astfel acest demers a stagnat.Acum, cu ajutorul Prefecturii suntem pe cale de a reusi sa incercam sa colaboram cu Spitalul C.F.R. pentru pacientii post-Covid care nu pot fi externati deoarece au nevoie de ingrijiri si de oxigen. Suntem in faza de negociere a protocolului pentru ca in protocolul initial primeau doar pacienti cu oxigenare de peste 92% ceea ce inseamna aproape de normalitate. Adica un pacient cu saturatie de 92% cu un concentrator de 5 litri poate fi lasat acasa deoarece ajunge la o saturatie de 95% ceea ce ii permite sa respire normal. Din aceasta cauza am lucrat pe acest protocol pentru ca in aceste conditii nu era un ajutor pentru noi", a mai declarat Claudiu Damian.Managerul SJU Buzau spera ca situatia sa isi gaseasca o rezolvare dupa ce in urma negocierilor s-a ajuns ca Spitalul CFR sa accepte si pacienti cu o saturatie de doar 80%. Pana acum nu a fost realizat niciun transfer."Ii cred ca le este frica, pentru ca doar unii medici de acolo au lucrat cu pacienti post-Covid, insa trebuie sa facem acest pas pentru ca am ajuns sa nu mai avem unde sa internam pacientii. In tot acest timp S.J.U. Buzau este si spital non-Covid care preia toti pacientii din judet. Acest lucru nu inseamna putin pentru ca avem peste 500 de pacienti internati din care doar 80 Covid si sunt sectii care sunt aproape la capacitatea maxima si incercam sa facem fata acestor valuri si sa trecem peste ele.Din aceasta cauza am recurs la acest strigat pentru ca in tara exista colaborare intre spitale si chiar si spitale private vin in intampinarea acestor pacienti. La noi, la Buzau se pare ca nu merge sa ne ajutam. Nu vreau sa deranjez pe nimeni dar vreau sa se stie realitatea. Astazi (nr. miercuri), dupa mai bine de 3 saptamani, pe ATI din 14 locuri doar 9 sunt ocupate si pe celelalte sectii avem 62 de pacienti pe 68 de locuri. Sa dea Dumnezeu sa fie in descrestere", a mai declarat Claudiu Damian, manager al SJU Buzau.