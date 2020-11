Managerul celui mai mare spital din zona Moldovei, "Spitalului Sf. Spiridon" din Iasi, se retrage de la conducerea unitatii medicale

"Dupa cum stiti, un manager de spital are un contract de management semnat intre ministrul Sanatatii si managerul spitalului. Eu am dat acest concurs in urma cu trei ani. Mai exact, pe 18 noiembrie pe 2017. Contractul meu de management expira pe 18 decembrie. In acest context iau in calcul sa nu mai particip la un nou concurs si sa imi inchei, sa spun asa, socotelile cu Spitalul "Sf Spiridon" dupa ce 14 ani si jumatate am coordonat aceasta echipa minunata. Am spus ca iau in calcul acest lucru si am vrut sa stiti dvs. si sa nu aflati din diverse surse ce anume se mai zvoneste", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, managerul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi,Intrebat fiind de jurnalisti de ce a luat o astfel de decizie, managerul Spitalului "Sf. Spiridon" a declarat ca a fost rugat de "consiliul de administratie al familiei" dar si pentru ca "poate e nevoie de sange tanar"."Haideti sa spunem asa: poate si starea mea de oboseala, poate e nevoie de sange mai tanar, s-a vehiculat aceasta expresie de sange tanar si, nu in ultimul rand, consiliul de administratie al familiei a fost cel care m-a rugat sa iau aceasta decizie pentru ca simt nevoia sa fiu alaturi de ei. Eu am 61 de ani (...) si cred ca pot sa mai fac si altceva. Ceea ce am putut sa fac pentru acest spital, cu modestia cuvenita, am facut. Sunt oameni minunati in acest spital", a spus Ioan Barliba.Spitalul "Sf. Spiridon" este cea mai veche unitate medicala din zona Moldovei, el functionand din secolul XVIII. In prezent unitatea medicala de interes regional are o capacitate de 1.128 de paturi. Aici sunt adusi pacienti din zona Moldovei, dar si din tara, pentru a se trata sau pentru a fi operati.CITESTE SI: Unu din zece copii din Romania se duce la culcare flamand