Managerul Institutului "Marius Nasta": "Numarul de cazuri va incepe sa scada atunci cand vom constientiza ca regulile trebuie respectate"

"Atunci cand vom constientiza ca regulile trebuie respectate, cred ca acela va fi momentul in care numarul de cazuri va incepe sa scada", afirma medicul.Beatrice Mahler a declarat ca nu doar personalul medical care trateaza este "epuizat", inclusiv personalul care lucreaza in laboratoarele in care se fac teste pentru depistarea COVID-19 "a ajuns la un grad de uzura extrem de mare"."Atunci cand vom constientiza ca regulile pe care le avem recomandate de luni de zile trebuie respectate, cred ca acela va fi momentul in care numarul de cazuri va incepe sa scada", a spus Beatrice Mahler sambata, 18 iulie, intr-o interventie telefonica la B1 Tv.Ea a sustinut ca in mod sigur cifrele prezentate de autoritati privind infectarea cu SARS-Cov-2 "respecta realitatea testarii", dar ca pot exista oameni care nu prezinta simptome, care nu se testeaza si care pot transmite virusul."Cred sigur ca raportarea trebuie sa se faca pe date exacte in functie de testarile care se fac si ca aceasta raportare este extrem de corecta si respecta regulile statistice si testele care se fac, dar asta nu inseamna ca noi nu trebuie sa respectam regulile pe care le recomanda autoritatile si sa purtam masca, pentru ca pot sa fie intre noi persoane care fara sa stie ca sunt infectate pot transmite aceasta boala", a precizat medicul.Beatrice Mahler a afirmat ca orice masura care presupune protejarea sanatatii populatiei este "binevenita" in opinia sa."Orice restrictie este extrem dificil de acceptat. Eu insa cred ca putem toti, respectand fiecare regulile, sa nu ajungem in situatia in care sa trebuiasca sa ne supunem la noi restrictii. Mi-as dori sa cred ca putem invata din experienta pozitiva prin care am trecut", a mai afirmat managerul Institutului "Marius Nasta".