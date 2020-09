Managerul Institutului Marius Nasta: "Vine sigur valul doi, iar noi, Romania, pornim de pe o pozitie fruntasa. Nu o sa fie bine deloc"

Beatrice Mahler a declarat ca "vine sigur valul 2, iar noi, Romania, pornim de pe o pozitie fruntasa. Nu o sa fie bine deloc!"."In acest moment, din punctul meu de vedere, suntem intr-un moment in care avem inca efectul concediilor si mai ales al transmiterii infectiei la locul de munca, unde au aparut focare din cauza ca in multe cazuri nu sunt respectate normele si reglementarile. Nu inseamna ca angajatorul are o problema, dar nu s-a renuntat la acele momente de socializare in care se sta fara masca - se fumeaza, se bea cafea, oamenii mananca impreuna - si sunt moment in care riscul de a se infecta creste foarte mult, pentru ca stau foarte aproape si prin activitatile respective creste si riscul de infectare. Si atunci, s-au creat aceste focare, pe care le vedem in special in orasele mari. Este ingrijorator, pentru ca vine sigur valul 2, iar noi, Romania, pornim de pe o pozitie 'fruntasa'. Avem deja un numar de cazuri, iar daca peste acest numar de cazuri vine valul 2, nu o sa ne fie deloc bine. Va fi o perioada grea, asa ma astept, dar trebuie sa ne organizam. Si va trebui sa gasim solutiile cele mai bune pentru pacientul care are cu adevarat nevoie de un pat de spital", a declarat managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, potrivit sursei citate Medicul Beatrice Mahler a mai declarat pentru Hotnews.ro ca pentru pacientii cu varste cuprinse intre 40 si 60 de ani, COVID-19 poate sa produca efecte negative pe termen lung. "Spre exemplu, daca la 50 de ani faci o forma severa de boala, mie mi se pare devreme. Pentru ca o forma severa de boala la 50 de ani inseamna sechele dupa, inseamna o modificare a calitatii vietii pe termen lung. Eu cred ca trebuie privit cu maxima seriozitate la pacientii care fac forme grave de COVID si se incadreaza in intervalul de varsta 40-60 de ani. Din punctul meu de vedere, este o perioada a vietii care ar trebui sa fie de om activ, nu de om bolnav", a aratat medicul.