Managerul Spitalul de la Neamt, un traseist cu venituri din cinci chirii si patru mii de euro salariu la spital, fara sporuri

Actualul director a fost numit in urma cu aproximativ trei saptamani. Lucian Micu este fostul primar al orasului Roman, care nu a mai putut candida pentru inca un mandat la Roman, din cauza unui dosar de incompatibilitate.A trecut, in urma cu trei luni, de la PNL la PSD Conform celei mai recente declaratii de avere, Micu are un salariu de baza care incepe de la 17.965 de lei.Lucian Micu, care a trecut de la PNL la PSD in august 2020, a fost numit in functia de manager in data de 28 octombrie de catre presedintele Consiliului Judetean, Ionel Arsene, vicepresedinte PSD la nivel national.Lucian Micu detine, impreuna cu sotia, un spatiu comercial si patru apartamente pe care le are date in chirie. A obtinut de pe urma acestora, in anul 2020, 37.888 de lei.