Managerul Spitalului Judetean Ploiesti, despre gravitatea imbolnavirilor cu COVID-19: "De aproape o luna este depasita capacitatea de preluare a cazurilor"

>. Dupa sapte luni de zile noi suntem inca la stadiul de < >? Este incompetenta, nu din partea unui om, din partea institutiei", a mai spus Bogdan Toader.



Medicii de la UPU din cadru SJU Ploiesti au cerut public implicarea autoritatilor aratand ca s-a ajuns in situatia ca pacienti care se prezinta la spitalul din Ploiesti, unii cu simptome de COVID-19, sunt nevoiti sa astepte si 48 de ore pe un scaun, intr-un izolator cu o capacitate de cel mult 20 de persoane, in care intra si peste 60 de oameni.



CJ Prahova a anuntat ca a achizitionat un nou aparat pentru testarea PCR care va mari de cinci ori capacitatea de testare pentru COVID-19 a SJU Ploiesti, iar managerul unitatii medicale spune ca pe langa cei doi bio-chimisti care lucreaza aceste teste vor incepe sa lucreze alti doi.



Marius Niculescu, directorul spitalului din Ploiesti, arata ca reprezentantii spitalului au cerut in repetate randuri sprijinul Prefecturii, al Directiei de Sanatate Publica Prahova si al altor institutii, insa singurul raspuns a constat in intentia de a mari capacitarea de primire a Spitalului Judetean, nu de a mobiliza spitalele suport pentru COVID."Se vede din statistica ca peste trei sferturi din patologia COVID constatata la nivelul judetului Prahova a fost luata prin sectiile exterioare ale Spitalului Judetean. In completare, au fost stabilite prin ordin de ministru spitale suport, respectiv Spitalul Campina si Spitalul CFR . Au mai fost stabilite inca doua spitale, dar care nu au primit avizele pentru a functiona, Baicoi si Floresti. In conditiile astea, capacitatea de primire a pacientului confirmat, care necesita internare, este depasita zilnic de aproape o luna de zile, se tot semnaleaza, se gandesc solutii, s-au semnalat lucrurile astea la Prefectura, la DSP, in sedinte comune. Rezolvarea a fost tot intentia de a se mari capacitatea de primire tot a Spitalului Judetean. Este imposibil de gandit intr-o situatie de criza ca poti sa construiesti spatii noi cu aviz sanitar", a declarat managerul SJU Ploiesti, Marius Niculescu, miercuri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca rolul spitalelor suport COVID este de a primi pacientii confirmati si a mentionat ca Spitalul Judetean Ploiesti, care trateaza multe alte patologii, nu poate desfiinta o sectie pentru a mari capacitatea de primire a pacientilor infectati cu SARS-CoV-2.Potrivit lui Niculescu, la Unitatea de Primiri Urgente a SJU Ploiesti se prezinta zilnic, in medie, 200-250 de pacienti, dintre care 50-60 de pacienti sunt testati pentru COVID-19, ei corespunzand definitiei de caz. Dintre cei testati, in medie 40% sunt confirmati cu boala, ei urmand a fi supusi mai multor analize, precum CT, RX sau analize de sange. Pentru toti acesti pacienti medicii de la UPU trebuie sa faca nu doar investigatiile medicale, ci si demersurile pentru a le gasi locuri in spital."Nu au unde sa fie trimisi. Aici e nemultumirea medicilor de la UPU pentru ca pierd timp foarte, foarte mult in gasirea unor locuri de internare pentru acesti pacienti", a explicat managerul unitatii sanitare.La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, sustine ca sefa DSP Prahova i-ar fi spus ca medicii ar trebui sa ii trimita acasa pe pacientii suspecti COVID-19, nu sa ii tina in spitalul care nu mai face fata numarului mare de prezentari."Spitalul din Campina are peste 300 de paturi, dintre care doar aproximativ 70 sunt ocupate. E adevarat, e nevoie de medici si la Campina, asa cum este nevoie si la Ploiesti. Dar iarasi, este atributia DSP sa gaseasca solutii. Ieri am vorbit cu doamna Loghin (Ioana Loghin, directorul DSP Prahova - n.r.) telefonic care mi-a spus ca pacientii pot fi trimisi acasa, daca accepta acest lucru. Ce pacient suspect se duce acasa, la familie, sa-i infecteze si cum il trimitem acasa si-l lasam... Omul vrea sa stea sa astepte rezultatul", a afirmat Bogdan Toader.El a precizat ca inca din iunie conducerea SJU, seful UPU, managerul si directorul medical ai spitalului au trimis adrese catre DSP cerand sprijin, insa fara un rezultat concret."DSP coordoneaza situatia aceasta. Nu pot eu sa iau masuri in locul DSP. (...) am vazut un comunicat al DSP in care spun <