Declaratie ingrijoratoare a managerului Spitalului "V. Babes" din Timisoara: Ne e teama ca odata cu masurile de relaxare o sa avem 2.000 de cazuri pe zi

"Acel indice, cu cat este mai supraunitar, cu atat inseamna o transmisie intracomunitara crescuta. Important este ca indicele acela sa fie subunitar, adica sub cifra 1, sa fie 0,9 sau 0,8, care sa ne arate o scadere a transmisiei intracomunitare. La aproape 85.000 de cazuri confirmate, avem inca cazuri active aproape 44.000, avem 3.500 de decese si numarul lor este tot acolo, intr-o faza de platou, in jur de 50 de decese aproape in fiecare zi. Noua ne este teama ca, odata cu aceste masuri de relaxare, peste 2-3 saptamani, o luna, din nou o sa avem o crestere undeva la 2.000, sau peste 2.000 de cazuri noi pe zi.", a declarat Cristian Oancea la Digi 24.Si secretarul de stat Raed Arafat a spus, vineri seara, la Digi24, ca lunile septembrie si octombrie vor fi "dificile" din punctul de vedere al riscului de infectare cu coronavirus "Sa nu uitam, sunt mai multe aspecte: deschiderea scolilor, mai este revenirea din concediu la locurile de munca, aglomerarea oraselor, aglomerarea transportului public in comun. Astea sunt caracteristici pe care le vom vedea in luna septembrie. Mai este si activitatea electorala care se desfasoara, mai vine gripa sezoniera - in septembrie-octombrie vor incepe sa apara cazuri.. Sunt factori cumulativi care pot sa duca la o crestere mai departe, daca, mai ales daca, nu respectam regulile de distantare, portul mastii si toate astea", a subliniat Raed Arafat.