Managerul Spitalului "Victor Babes": "Vom ajunge la 7.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Stiam ca se apropie momentul asta"

"Stiam ca se apropie momentul asta. Este prevazut si anuntat de saptamani in sir. Specialistii spun ca pana sa inceapa sa se stinga, sa coboare, vom ajunge pe undeva la 7.000 de cazuri pe zi.Este firesc sa nu se poata opri brusc aceasta crestere si este firesc sa existe o perioada sa se mai transmita inca pentru ca este transmiterea comunitara care nu mai poate fi stopata brusc", spune managerul Spitalului Victor Babes.Medicul a mai declarat ca Romania ar putea intra pe un trend descendent in doua-trei saptamani, doar ca pana atunci este posibil sa depasim 6.000 de cazuri. Acesta a subliniat ca, in cazul in care acest lucru se va intampla, vor mai fi deschise cateva unitati spitalicesti."In doua-trei saptamani, poate sa inceapa sa scada, dar cred totusi vom depasi 5-6.000. Asta inseamna ca vor mai fi deschise cateva structuri spitalicesti. Vor fi dedicate si alte spitale , asa cum, de exemplu, ieri s-a anuntat ca paturile de la ATI de la Spitalul Floreasca si Spitalul SF. Ioan au fost deja pregatite si sunt deja izolate si pot sa primeasca la Terapie Intensiva pe cei care sunt grav afectati si au nevoie de terapie intensiva", spune Emilian Imbri.Managerul Spitalului "Victor Babes", medicul Emilian Imbri, a mai precizat ca exista posibilitatea sa stapanim situatia actuala cu ajutorul populatiei, chiar daca virusul nu va putea fi invins."Vom putea stapani acest fenomen. Nu-l vom putea invinge. Daca avem concursul populatiei, il vom putea stapani pana la urma", a declarat Emilian Imbri, noteaza realitatea.net.