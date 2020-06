Marcel Pavel, dupa doua teste COVID-19 pozitive: "Nu am declarat si nu sustin faptul ca exista acest virus ordinar"

Ziare.

"Am vazut cu cata rautate au privit si privesc unii oameni (daca-i pot numi asa...), faptul ca eu trec prin momente extrem de dificile ale vietii mele! Repet, am fost diagnosticat cu dubla pneumonie, o afectiune grava a plamanilor necesitand un termen foarte indelungat pentru a ma vindeca! Unii indivizi care au venin in loc de sange au indraznit sa scrie pe pagina mea ca am fost platit ca sa ma imbolnavesc de plamani si stau in spital in jur de 2 saptamani...! Cat sa fii de caine si de batut in cap si sa imi spui asta tocmai mie!", a scris Marcel Pavel, pe pagina sa de Facebook.Marcel Pavel a vorbit si despre diagnosticul cu care a fost internat in spital, aratand ca "nu sustin faptul ca exista acest virus ordinar". "Nu am declarat si nu sustin faptul ca exista acest virus ordinar, nu l-am inventat eu, nu eu v-am blocat in case, nu sunt o autoritate in acest sens, nu sunt virusolog sau epidemiolog pentru a va spune ca acest nenorocit de Covid-19 exista sau nu exista, intrebati-i pe cei care l-au inventat si l-au raspandit pe intreaga planeta! Am fost diagnosticat cu dubla pneumonie, boala care iti da niste stari cumplite! Faptul ca la cele 2 testari de Covid de pana acum am iesit pozitiv nu ma incanta deloc, dar trebuia sa dau niste lamuriri in acest sens si sa va impartasesc si voua aceasta intamplare nenorocita prin care trec si nu va doresc la niciunul dintre dumneavoastra sa treceti prin ceea ce trec eu! Nu sunt obligat sa dau explicatii, dar am facut-o din bun simt civic! Dumnezeu sa ne binecuvanteze!", a mai scris Marcel Pavel, pe pagina sa de Facebook.