Criza paturilor pentru pacientii cu COVID-19. Spitalul Judetean Timisoara redeschide zona rosie, cu 76 de paturi

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Astazi comunitatea sanitara din Timis a aratat din nou solidaritate, alaturi de autoritatile competente. Am avut o intalnire cu managerii spitalelor incluse in Planul Alb pe care l-am creionat in luna martie, cu Directorul DSP Timis, cu Presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate si cu Presedintele si Vicepresedintele Curtii de Conturi si am luat cateva decizii importante pentru a ne asigura ca facem tot ceea ce este posibil pentru cetatenii din Timisoara, judetul Timis si nu numai. In prealabil am obtinut sprijinul Prefecturii Timis si fiecare spital, in functie de apartenenta are tot sprijinul din partea autoritatilor locale.Astfel, la nivel judetean, Institutul de Boli Cardiovasculare va pune la dispozitie cladirea ce cazeaza Sectia de Reabilitare Cardiovasculara (aproximativ 40 de paturi, dintre care 16 conectate la oxigen) care se va transforma, cu ajutorul DSP Timis, in sectie exterioara a Spitalului Victor Babes si va trata exclusiv pacienti COVID. Mai departe, pregatim o sectie exterioara pentru pacientii pediatrici, in cazul in care, Doamne fereste, vom avea cazuri mai multe de copii infectati", a anuntat Patrascu.Managerul Spitalului Judetean Timisoara a mai aratat ca "pe langa cele 12 paturi de terapie intensiva asigurate in prezent (din care jumatate sunt astazi ocupate), vom redeschide Zona Rosie - Infectioase COVID cu 76 de paturi, toate conectate la oxigen si capacitate de 11 paturi de terapie intensiva, pentru inceput"."Aceasta sectie rosie marita din cladirea Ortopediei va fi complet operationala din nou in 7-14 zile timp in care vom avea o zona rosie temporara cu capacitate de aproximativ 16 paturi, toate conectate la oxigen (operationala incepand cu 9 octombrie). Sectia marita va avea aceleasi circuite complet separate, cu camere de echipare si dezechipare/decontaminare, cu acces la bloc operator pregatit si cu echipe multidisciplinare care vor avea grija de bolnavi", a mai anuntat Raul Patrascu.