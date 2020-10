Medic de la Spitalul de Boli infectioase din Cluj: "Nu mai este niciun pat la noi in sectie. Sunt pacienti cu sete de aer"

"Nu mai este niciun pat la noi in sectie. De ceva vreme, cele 20 de paturi din cadrul Spitalului de Boli Infectioase sunt ocupate la capacitate maxima. Cum se elibereaza un loc, cum se ocupa imediat. Asta se intampla prin deces sau prin transfer pe alta sectie, in caz de ameliorare. In terapie intensiva, mortalitatea e mare, cu sau fara Covid. Cert este ca sunt in stare grava, sunt toti cu ventilatie mecanica invaziva sau non-invaziva. Cei pe care ii avem acum sunt majoritatea peste 60 de ani, dar avem si de 40, 50. Cei mai multi au comorbiditati.Ni s-a intamplat sa nu avem locuri si am transferat pacienti care erau mai putin gravi la terapia de la Spitalul de Recuperare, care e spital suport, ca sa asiguram cumva locul pacientilor gravi sau cu potential de agravare rapida.Avem ce ne trebuie, tratament, echipamente de protectie. Dar asta pentru moment, ca nu stim ce ne asteapta maine. Ce nu avem: mai multe locuri la terapie. Situatia se agraveaza si nu stiu daca o sa reusim sa facem fata la ritmul asta de crestere si de agravare.Ar trebui mai multe sectii de terapie, paturi de terapie, personal pregatit, pentru ca terapia intensiva de Covid nu-i ceva ce poate face oricine.Eu lucrez din martie, am fost in prima linie de la inceput, am intubat, am extubat, am stat cu ei, stau cu ei in continuare ore in sir. Conteaza mult si starea lor psihica. Pacientii ATI care inca sunt constienti sunt speriati, sunt disperati, sunt total dependenti de ajutorul nostru pentru orice. Sunt pacienti cu sete de aer. Ingroziti, epuizati si cu teama de moarte", a spus medicul, conform recorder.ro.