Medic, despre moartea profesorului Ovidiu Bajenaru: "A stat la Universitar pana nu a mai putut sa respire, de incapatanat ce era"

"Abia atunci a acceptat sa mearga la Bals. Era prea tarziu...", spune Diaconu intr-o postare pe Facebook Medicul Ovidiu Bajenaru, in varsta de 63 de ani, s-a stins din viata la Institutul Matei Bals din Capitala, unde se afla internat de mai bine de o saptamana, fiind infectat cu virusul SARS-CoV-2.Mesajul postat de doctorul Gabriel Diaconu:Ovidiu Bajenaru era seful clinicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. A murit din cauza coronavirusului . De asemenea, a ocupat in perioada 2000-2004 si functia de prodecan al Facultatii de Medicina "Carol Davila" din Bucuresti. Incepand cu anul 2011, Ovidiu Bajenaru a devenit Director al Departamentului 6 - Neurostiinte Clinice din UMF "Carol Davila" Bucuresti - Facultatea de Medicina, fiind reales in 2015.