Medic din Radauti: Suntem epuizati, mergem pana cadem. Am primit si 13 ambulante in acelasi timp. Ca pe campul de razboi

Mai mult, la acest spital vin o multime de pacienti cu alte patologii trimisi din alte parti din judet. Alina Sorodoc, medic Primiri Urgente de la Spitalul Radauti, a povestit la Digi24 cu ce situatii se confrunta, precizand ca personalul e la limita rezistentei."Ne descurcam foarte greu. Dupa atatea saptamani, nu mai rezistam. De la inceput, noi ne-am sustinut unii pe altii, am zis ca doar asa putem ajuta colegii din Suceava. Suntem epuizati, dupa multe saptamani de foc, si fizic, si psihic, avem nevoie de colegii nostri specialisti de la spitalul judetean.Lucram ture de 12 ore, nu mananci, nu bei o cana de apa, muncesti non stop. Am avut ture cu 45 de ambulante, din care 13 venite in acelasi timp, cu patologii foarte grave", a povestit medicul.Ea a declarat ca a avut o tura in care a prins 10 pacienti cu accident vascular cerebral in acelasi timp si ca e greu ca un singur medic sa faca fata situatiei.Partea buna este ca au avut echipamente din prima zi si ca pe sectia sa nu a fost nimeni infectat."Mergem pana o sa cadem cu totul. Cei mai multi avem ture de 12 ore, sunt trei radiologi care fac non-stop computer tomograf, radiografii, nu te mai poti intelege cu ei, atat de mult muncesc.Am avut senzatia sa renunt, dar am mers mai departe, ne-am sustinut unii pe altii. Au fost saptamani intregi, ca pe campul de razboi", a punctat ea.Despre stimulentul financiar, medicul spune ca inca nu l-au primit, dar ca nu au facut asta pentru bani."Nu am primit stimulentul financiar, managerul ne-a promis ca ne va da dumnealui bani, noua, celor care luptam in prima linie, nu stiu de unde.Nu ne-am gandit la bani, ne gandim cum sa ajutam pacientii sa beneficieze de consult de specialitate in timp cat mai scurt", a punctat ea.Amintim ca la spitalul din Radauti este focar de COVID-19 si zeci de cadre medicale sunt infectate. "Nu exista o metoda infailibila care sa previna posibilitatea transmiterii intr-o unitate medicala, pentru ca discutam de persoane care ar putea fi infectate sau sunt. 24 de cazuri intr-un spital relativ mic cred ca e legat de o problema de organizare, au nevoie de asistenta medicala, daca e necesar", a declarat Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al OMS si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, despre aceasta situatie.Si primarul din Radauti, Nistor Tatar, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 . In momentul depistarii, s-a dus acasa, motivand ca nu i-a spus nimeni sa se interneze, insa managerul spitalului a anuntat atunci ca bolnavul trebuie sa se interneze singur, fara sa ii spuna cineva.