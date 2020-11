Medici amenintati cu moartea la spitalul din Abrud. Ce pedeapsa a primit barbatul care le-a spus doctorilor ca le va da foc

Faptele barbatului au fost descrise de anchetatori si se regasesc in motivarea Judecatoriei Campeni, consultata de alba24.ro. Scandalul a inceput in noaptea de 1/2 martie 2020, cand dupa ora 23.00, barbatul, Padureanu Daniel, acuza dureri de inima si voia sa intre in Spitalul Abrud. Dupa multe injurii aduse cadrelor medicale, acesta a fost primit la camera de garda, dar a plecat si s-a reintors la ora 4.00.A doua zi, in jurul orei 8.00, a revenit la spital, unde le-a cerut unor medici prezenti sa isi vada mama care era internata pe sectia de interne . Desi acestuia i s-a explicat ca spitalul e in carantina si ca vizitele sunt permise doar intre anumite ore barbatul nu a inteles si a inceput sa ameninte personalul medical. A amenintat cadrele medicale ca le da foc si le omoara si ca il cauta pe doctorul B. sa ii dea doi pumni in gura."Inculpatul s-a deplasat in ambulatoriu si in prezenta altor pacienti a inceput sa profereze injurii, sa ameninte ca da foc si ca omoara pe cineva. I-a comunicat asistentei B. M. ca o sa-l omoare pe dr. B., o sa-i dea foc la casa, tulburand linistea pacientilor, dupa care s-a intors la camera de garda", se arata in motivarea instantei din Campeni.De la spital a fost anuntata politia, care l-a gasit pe barbat pe strada, insa nu l-a retinut. Barbatul s-a intors la spital si dupa ce a amenintat din nou cu moartea cadrele medicale, s-a deplasat la etajul I al sectiei medicina interna, unde a inceput sa loveasca cu pumnii si picioarele in usa incuiata, proferand injurii si amenintari, fara o adresa anume. "Panicate si speriate de atitudinea violenta a suspectului, cadrele medicale de pe aceasta sectie au sesizat telefonic organele de politie , care l-au luat si l-au dus pana la locul de domiciliu al acestuia", se mai arata in documentul citat.In jurul orei 17.00, barbatul s-a dus iar la camera de garda a spitalului si a inceput sa ameninte in mod repetat cadrele medicale cu moartea, lucru ce a determinat-o pe una dintre asistentele medicale sa se ascunda in alta incapere. "De la camera de garda, a mers la etajul I al sectiei de medicina interna unde a inceput sa loveasca cu pumnii si picioarele in usa de acces, proferand totodata injurii si amenintari, sens in care asistentele medicale, foarte speriate, au solicitat interventia dr. B.C.Desi medicul B.C. a incercat sa-l calmeze, Padureanu Daniel l-a amenintat ca stie unde locuieste si ca in consecinta se va deplasa in aceasta localitate, unde ii va da foc la casa si il va ucide, astfel ca si de aceasta data a fost solicitata prezenta organelor de politie. Intre timp, la un magazin din Abrud, barbatul a dat de o cunostinta mai veche (un alt barbat), pe care l-a amenintat ca il omoara si chiar a gasit o bara de metal cu care ii spunea acestuia ca o sa ii dea in cap. In timpul procesului, cel amenintat a renuntat la acuzatii "; se mai precizeaza in motivare.Din probatoriul administrat rezulta ca Padureanu Daniel a fost consultat de catre medici de cate ori a solicitat acest lucru si daca a fost cazul i s-a prescris tratamentul necesar, insa de aproximativ 3 luni se prezinta in mod frecvent si nejustificat la spital, unde de fiecare data profereaza injurii si amenintari cu moartea la adresa cadrelor medicale. Acesta a fost condamnat pentru doua fapte de tulburare a ordinii si linistii publice si patru de amenintare. Pedeapsa rezultanta este de 2 ani si 4 luni de inchisoare in regim de detentie.Barbatul mai trebuie sa plateasca daune morale de 20.000 de lei catre patru cadre medicale. Hotararea Judecatoriei Campeni poate fi contestata la Curtea de Apel.