Medici gorjeni cercetati in "Cazul Tulic", candidati la sefia Colegiului Medicilor

Cativa dintre medicii cercetati in cazul adolescentei care a decedat, in luna august, in sectia ORL a Spitalului Judetean Gorj, dupa o injectie cu ampicilina, candideaza pentru sefia Colegiului Medicilor Gorj.

In cursa pentru sefia Colegiului Medicilor Gorj s-au inscris 33 de medici, printre care si Gheorghe Stanciu, Rodica Darnu, Constantin Palivan si Gheorghe Neata, toti patru cercetati de procurori in "Cazul Tulic". Primul tur al alegerilor s-a desfasurat in luna octombrie, insa, din cauza prezentei scazute la vot, rezultatele nu au fost validate. Turul doi va avea loc intre 24 si 26 noiembrie.

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu efectueaza cercetari in cauza penala privind decesul in spital al minorei Raluca Tulic, decedata la scurt timp dupa administrarea unei injectii cu ampicilina. Procurorii efectueaza cercetari fata de cinci medici ai Spitalului Judetean Targu-Jiu.

In acest dosar se fac cercetari fata de medicii Gheorghe Stanciu, seful Sectiei ORL, Carmen Braia, medic ORL, Rodica Darnu, medic ATI, Gheorghe Neata, fost sef al spitalului, si Constantin Palivan, fost director medical al unitatii spitalicesti. Mai sunt cercetate si asistentele care s-au ocupat de Raluca Tulic. Acuzatiile care le sunt aduse aduse sunt ucidere din culpa si neglijenta in serviciu.

"In cauza penala privind decesul minorei din comuna Slivilesti se efectueaza cercetari penale fata de personal medical al Spitalului Judetean Targu-Jiu sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din sulpa si neglijenta in serviciu. In prezent se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a persoanelor ce se fac vinovate si tragerea la raspundere penala a acestora", a declarat procurorul Laurentiu Grecu, de la Parchetul Local Targu-Jiu.

Procurorii si politistii care efectueaza cercetari in cazul decesului Ralucai Tulic au cerut, de la Spitalul Judetean Targu-Jiu, fisa posturilor anumitor medici si cadre medicale implicate in acest caz si foaia de observatie a pacientei Tulic, a declarat medicul Vasile Stanculete, directorul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu.

La sfarsitul saptamanii trecute, Institutul de Medicina Legala ,,Mina Minovici" a transmis anchetatorilor gorjeni din cazul "Tulic" (adolescenta de 17 ani care a decedat in Sectia ORL), rezultatul analizelor toxicologice, potrivit carora decesul minorei a survenit ca urmare a socului anafilactic de dupa administrarea injectiei cu ampicilina.

