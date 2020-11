Medicii de la Spitalul Judetean Sibiu nu pot explica cum nou-nascutii din mame cu COVID-19 nu au luat boala

"Din fericire, nu am avut nici un nou-nascut, fie prematur, fie nascut la termen, diagnosticat cu COVID-19. Au fost insa peste 40 de mame diagnosticate COVID-19 pozitiv care au nascut la noi in maternitate , cele mai multe in ultimele 2-3 saptamani. Suntem insa precauti, testam acesti copii mai ales pentru ca, din pacate, expertii din intreaga lume nu au reusit sa excluda riscul de transmitere a infectiei intrauterin sau la nastere de la mama la copil. Au fost descrise in lume astfel de situatii, unele afectari fiind chiar serioase mai ales datorita asocierii cu prematuritatea, in care se presupune ca transmiterea virusului SARS-CoV-2 a avut loc fie intrauterin, fie in timpul nasterii", a explicat medicul Maria Livia Ognean.Potrivit sefului Sectiei de Neonatologie de la SCJU Sibiu, faptul ca pana acum niciun prematur nu a fost infectat cu COVID-19 desi mamele au fost pozitive, poate fi considerat un mister medical."Dar riscul cel mai mare de transmitere a virusului este postnatal, daca nu sunt respectate masurile de precautie - masca faciala, igiena atenta, corecta si frecventa a mainilor si distantarea fizica si sociala. Cat despre explicatiile faptului ca transmiterea virusului la nou-nascut este rara si nou-nascutul, daca se infecteaza, face forme usoare de boala COVID-19 exista mai multe teorii insa nici una nu explica pe deplin aceste observatii. Exista chiar experti care spera ca dezlegarea acestui mister sa ajute si bolnavii de alte varste. Ce stim insa este ca e foarte important ca fostii prematuri cu afectare pulmonara sau neurologica serioasa - mai ales cei care au avut displazie bronho-pulmonara sau diverse afectiuni neurologice perinatale - trebuie bine protejati de aceasta infectie. Se pare ca una din categoriile de varsta afectata de boala COVID-19 severa este cea a sugarilor. Iar printre sugari se numara foarte multi fosti prematuri cu probleme. Acestia trebuie protejati neaparat de infectia cu SARS-CoV-2", a mai precizat medicul Maria Livia Ognean.Maternitatea de la SCJU este foarte importanta nu doar pentru judetul Sibiu, ci pentru mai multe judete din tara."Maternitatea din Sibiu este centru regional de ingrijire a mamei si copilului. Avem ca teritoriu arondat prin regionalizare judetul Alba. Dar am primit si primim si ingrijim copii din toata tara atunci cand paturile de terapie intensiva din alte maternitati regionale sunt ocupate. Si cand spun ocupate de fapt e vorba de supra-aglomerare. Stim, pentru ca ni se intampla si noua. Avem 10 paturi de terapie intensiva neonatala si nu de putine ori avem in terapie 12-14 nou-nascuti. Noroc ca avem echipamente, datorita sustinerii comunitatii, datorita donatiilor oferite de persoane fizice, juridice sau din partea organizatiilor non-guvernamentale precum Salvati Copiii Romania. Dar da, am primit copii din Slatina, Pitesti, Ramnicu Valcea, Sfantu Gheorghe, Bistrita, Deva ... si da, daca privim baza de date a sectiei, gasim tot mai multe adrese de Valcea, Gorj si chiar Bucuresti. Ne bucura si ne onoreaza aprecierea pacientilor, dar am fi si mai bucurosi daca am primi mai multa sustinere din partea guvernantilor. Nu noi, piticii pe care ii ingrijim. Si alaturi de ei, sigur si familiile lor", a precizat medicul Maria Livia Ognean.Medicii sibieni sunt ingrijorati ca a crescut in ultimii ani numarul de copii extrem de prematuri."Ceea ce ingrijoreaza insa la noi, la Sibiu, este cresterea constanta in ultimii ani a nasterilor la varste de gestatie extrem de mici, sub 26 de saptamani. Acesti copii, extrem de prematuri si predispusi, practic, la toate complicatiile asociate prematuritatii cu incidenta si severitate maxima, solicita cel mai mult atentia si resursele noastre. Dar, la final, cand batalia e castigata, sunt si cele mai mari satisfactii ale noastre", arata medicul Maria Livia Ognean.Seful Sectiei de Neonatologie si coordonator Terapie Intensiva Neonatala de la SCJU, medicul Maria Livia Ognean, cea care prin asociatia "Baby Care", pe care o conduce, a ajutat foarte mult in ultimii ani sectia cu dotari, solicita programe de educatie si coerenta la nivelul deciziilor din domeniul sanatatii."De asemenea, ne ingrijoreaza lipsa de viziune a statului nostru privind prematuritatea si consecintele ei. De la lipsa unor programe de educatie la nevoia de coerenta in urmarirea sarcinilor, de la revizuirea regionalizarii asistentei materno-infantile - cu nevoia sublinierii importantei nasterii in centre specializate in cazul oricarei sarcini cu risc, a transportului intrauterin - la nevoia existentei unui sistem national de transport specializat neonatal, de la cresterea numarului de paturi de terapie intensiva neonatala - cu tot ce este necesar unui astfel de pat, nu doar echipamente, ci si personal suficient - la finantarea corespunzatoare a ingrijirii in terapia intensiva neonatala prin programele de sanatate.Toate aceste lucruri ar putea reduce semnificativ rata nasterilor premature si ar putea contribui decisiv la cresterea ratei de supravietuire si reducerea riscului si ratei de complicatii asociate prematuritatii. Este vorba de o viziune la nivel national pe termen lung pe care noi, specialistii, o cerem in fiecare an Ministerului Sanatatii si guvernantilor", a mai spus medicul Maria Livia Ognean.Judetul Sibiu ramane pe primul loc in Romania, cu cea mai mare rata de infectare, de 9 la mia de locuitori, asta in conditiile in care in municipiul Sibiu rata a crescut la 13,63 marti, in a doua zi de carantina, informeaza Prefectura.