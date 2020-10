Medic ATI, despre situatia dramatica din spital: "De 2-3 saptamani alegem pe cine ducem la Terapie Intensiva"

Celor cu mai multe sanse de supravietuire li se da o sansa in plus. Ei obtin locul la Terapie Intensiva, atunci cand se elibereaza un loc. In rest, bolnavii care ar avea nevoie de terapie intensiva asteapta si cate 72 de ore in Unitatea de Primiri Urgente, pentru ca nu au loc."Practic, trebuie sa alegem dintre ei, in momentul in care se creeaza un loc sau doua in Terapie Intensiva, trebuie sa alegem dintre cei sase, de exemplu, care ar necesita ingrijire pe cel care pare cel mai indicat sa intre pe un loc eliberat. De doua-trei saptamani suntem in aceasta situatie critica", a declarat medicul Violeta Tanase, la Digi 24 "Suntem intr-un moment extraordinar de greu. De cateva zile pur si simplu nu avem unde interna pacienti pe terapie intensiva. Centrul National de Coordonare nu ne-a mai ajutat, probabil ca nu a mai avut cum sa ne ajute, si practic toti pacientii gravi - si nu sunt putini - au ramas in Unitatea de Primiri Urgente si cate 72 de ore, pana cand au putut fi preluati de Terapia Intensiva sau s-a ameliorat starea lor, fiind ingrijiti in UPU, ceea ce este absolut anormal. Sunt pacienti neinternati, ramasi in Urgenta, consultati de specialistul de boli infectioase al spitalului si de medicii de terapie intensiva, dar pacienti care nu au avut cum sa fie admisi intr-o sectie de terapie intensiva din lipsa de locuri. Nu am avut unde-i interna. La acest moment, eu vin de la serviciu, am iesit la ora 20:00, si erau in Unitatea de Primiri Urgente sase-sapte pacienti care necesitau internare in Terapie Intensiva si nu avem unde sa-i plasam", a mai aratat medicul de la Ploiesti.