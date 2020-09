Medicul Virgil Musta: "Recomandarea mea este sa mergeti la vot, pentru ca tine de fiecare dintre noi sa ne implicam activ, nu doar sa comentam de pe margine"

"Duminica este un alt moment important pentru noi toti, un moment de responsabilitate (eu asa l-am considerat intotdeauna) prin care contribuim la directia pe care ne dorim sa mearga lucrurile in localitatile noastre in urmatorii 4 ani. De aceea, recomandarea mea este sa mergeti la vot, pentru ca tine de fiecare dintre noi sa ne implicam activ, nu doar sa comentam de pe margine, iar tot ce tine de comunitatea noastra, ne priveste direct pe fiecare. Nu pot insa sa nu leg responsabilitatea votului de responsabilitatea respectarii masurilor de preventie despre care am tot vorbit, in special purtarea mastii, spalatul pe maini si pastrarea distantei minime. Autoritatile vor stabili masurile concrete la fata locului, iar daca si noi respectam cele de mai jos, prezenta la vot nu va reprezenta un risc de contaminare", a scris medicul Virgil Musta pe Facebook Virgil Musta a facut si o serie de recomandari pentru ziua votului si a indemnat romanii sa respecte regulile de distantare fizica si dezinfectare."Iata cateva recomandari care v-ar putea fi de ajutor in ziua votului:- pe drumul spre sectie sau la intoarcere, daca ne intalnim cu cunostinte si vrem sa stam de vorba, sa o facem de preferat in spatii deschise si sa pastram distanta de 2 metri, iar daca suntem in spatii inchise, sa purtam corect si masca (sa acopere si gura si nasul)- nu e cazul sa va dati mana cand va salutati, scapam noi de covid si o sa revenim si la acest obicei, pentru ca avem nevoie de conexiune intre noi, dar pana atunci putem gasi alte metode de a crea aceasta legatura umana, fara neaparat sa ne strangem mainile (romanii sunt creativi J)- cand ajugeti la sectia de votare, evitati aglomeratia, aveti rabdare sa stati la coada, respectand distanta si purtand masca- respectati indicatiile autoritatilor de la fata locului referitoare la dezinfectarea mainilor si atingerea obiectelor- cand va lasati in jos masca sa va identifice, faceti acest lucru cu ajutorul elasticelor de pe margine, fara sa va atingeti fata cu mana- daca folositi manusi, aruncati-le la cosul de gunoi dupa ce iesiti din sala- puteti veni cu pixul de acasa- la iesirea din sectie dezinfectati din nou mainile. Riscul de contaminare prin intermediul suprafetelor este mult mai mic si poate scadea spre zero la vot (datorita unei cantitati mici de virus si a actiunilor de dezinfectare a suprafetelor de acolo) fata de riscul de contaminare pe cale aeriana, motiv pentru care masca si distanta sunt foarte importante", a mai scris Musta.Doctorul a afirmast ca nu este cazul sa fie generata panica si ca echilibrul este cheia. "Nu este cazul sa generam panica, echilibrul este "cheia". Toate cele de mai sus nu sunt lucruri atat de greu de inteles si de respectat, comparativ cu beneficiile reale pe care le aduc. Am trecut impreuna prin tot felul de incercari in aceste luni (vor veni si altele) si am incercat sa invatam impreuna cum sa le tratam si cum sa le depasim. Va multumesc tuturor pentru intelegere, pentru efortul facut si pentru solidaritate! Numai impreuna vom reusi!", a mai scris Musta.