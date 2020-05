Ministerul Sanatatii dezvaluie haosul pe care l-a gasit la spitalul din Suceava

Ziare.

Conform raportului transmis ministrului Sanatatii de catre secretarul de stat Ionel Oprea, la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava au fost depistate mai multe deficiente privind planificarea reactiei si protectiei fata de criza sanitara COVID-19, precum si in alertarea si antrenarea echipelor medicale., Consiliul medical nefiind convocat oficial din luna februarie. Structura functionala a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava era redusa, iar sectoarele in care erau internati pacientii COVID -19, UPU, laboratorul de imagistica, laboratorul de BK, sectoarele administrativ si logistic functionau la o capacitate de 'avarie' datorita asigurarii minimale cu personal - aproximativ 15% din personalul spitalului", se arata intr-un comunicatul MS.Totodata, s-a mai constatat canecorespunzatoare, improvizata.In ceea ce priveste circuitele functionale specifice, cu toate ca spatiul de spitalizare era impartit in sectoare COVID-19 si non-COVID, nu s-a putut identifica nicio decizie a conducerii, recomandare a specialistilor epidemiologi sau o practica in curs care sa asigure dimensionarea si separarea lor."Nu a fost asigurat managementul riscului de infectare in afara spitalului, iar capacitatea de testare era redusa si nu a reusit sa acopere, in timp util, necesitatile de investigare, mai ales pentru cele efectuate, in urgenta, la nivelul sectiilor (cazuri medii-severe) si sectiei ATI (comunicare dificila, rezultate oferite tardiv in raport cu necesitatile reale, comunicare numai in format letric, oferta de servicii inadecvate solicitarilor crizei COVID-19 etc.)", mai arata MS.Principalele obiective ale misiunii echipei desemnate sa preia conducerea in focarul de la Spitalul Judetean au fost de stingere a focarului epidemiologic, operationalizare a unitatii sanitare si adaptare a acesteia la perioada epidemica, precum si de creare a compartimentului de recoltare-procesare si stocare plasma terapeutica COVID-19, la Centrul de transfuzii judetean.De asemenea, o componenta importanta a reprezentat-o si comunicarea atat interna, cat si cea externa.Potrivit sursei citate, in timpul misiunii, echipa condusa de secretarul de stat din cadrul MS a luat masuri privind protectia individuala a personalului, stabilirea circuitelor functionale specifice, carantinarea institutionalizata a personalului sanatos, controlul respectarii normelor de protectie individuala si a circuitelor functionale de catre angajatii spitalului.Totodata, a fost elaborat un plan etapizat de operationalizare graduala a spitalului pentru atingerea capacitatii de raspuns maximal si s-au intocmit, avizat si implementat procedurile, protocoalele si ghidurile de practica - in diagnosticarea, tratarea si ingrijirea pacientilor COVID-19.A fost testat intreg personalul medical si a fost crescuta capacitatea de testare SARS-COV2 a unitatii.Au fost luate o serie de masuri si la nivelul sectiei ATI, care au dus la cresterea capacitatii sectiei atat din punctul de vedere al spatiilor, numarului de paturi si a capacitatii de ventilare.De asemenea, a fost proiectat un pavilion de triaj-admisie - TI pentru sectorul Boli infecto-contagioase si mai multe unitati modulare de acces protejat pentru personalul spitalului (garderoba + sector echipare protectie - decontaminare - pentru fiecare acces/circuit in spital), a fost asigurata colaborarea cu structurile administrative locale (din partea carora a beneficiat de sprijin maximal) si informarea oportuna a populatiei din regiune si la nivel national.Astfel, in 1 mai, a fost predat un spital functional noii conduceri interimare, care este legitima si beneficiaza de incredere si sustinere din partea intregului colectiv al spitalului, care are experienta competenta manageriala, are planuri clare, sistematice - de actiune, obiective bine stabilite, are autoritate si potential de conducere corespunzator."Au fost reluate si activitatile Consiliului medical, Comitetului director la nivel corespunzator solicitarilor si s-a intensificat colaborarea cu membrii Consiliului de administratie al spitalului.Documentele administrative - ROI, ROF, proceduri operationale, cerinte si circuite functionale, planuri de operationalizare si reactie specifice crizei sanitare COVID-19 au fost actualizate, analizate si avizate. Spitalul este pregatit pentru escaladarea/descaladarea epidemica COVID-19.Sunt asigurate - protectia individuala a personalului conform normelor legale, circuite functionale si zone de diagnostic/tratament specifice crizei. Resursa umana este recuperata intr-o proportie importanta", precizeaza MS.Riscul de infectie a personalului a fost diminuat la maximum (tinuta de protectie, circuite functionale, antrenamente ale personalului, relatii in serviciu)."Ceea ce s-a intamplat la Suceava trebuie sa reprezinte o lectie pentru noi toti. Dupa ridicarea starii de urgenta vom avea mult de lucru pentru reorganizarea si eficientizarea sistemului sanitar. Consider ca, pentru inca o perioada, unitatile sanitare trebuie sa ramana in coordonarea ministerului.Este nevoie si de actualizarea legii sanatatii pentru ca actuala varianta este depasita", a declarat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii.In perioada 2-30 aprilie, in conformitate cu ordinul ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, o echipa militara condusa de generalul-maior in rezerva Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a preluat conducerii Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.