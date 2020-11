Ministerul Sanatatii face liste cu angajatii din sistemul sanitar care vor sa se imunizeze anti-Covid. "Cum sa intrebi asa ceva cand literalmente nu exista vaccin?"

Daca in unele spitale au inceput sa se faca tabele cu medicii dispusi sa se vaccineze, in altele chestionarea se face sub forma unei intrebari generale, au declarat surse din sistemului sanitar.Potrivit surselor consultate, demersul este interpretat de majoritatea angajatilor drept un proces formal, prin care ministerul doreste sa afle cate doze vor trebui achizitionate in momentul aparitiei vaccinului anti-Covid."Nu exista niciun vaccin in acest moment. Insa, la noi in spital, la fiecare vaccin se face asa o cartagrafie, cu oamenii care doresc sa se vaccineze, ca sa stim si noi cate doze de vaccin comandam. Este doar cu titlu informativ, sa stii daca iti trebuie 100 sau 500 de doze. E doar o lista ca sa stie cei de la minister cate doze sunt necesare, nimic altceva", a declarat un medic de la Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" din Capitala, pentru Ziare.com.Potrivit altor cadre medicale, acest chestionar s-a facut pur si simplu sub forma unei intrebari generale, adresata tuturor celor prezenti in sectie, fara a lua forma unei liste efective."Eu unul nu am primit nicio lista, si nici n-am fost trecut pe vreuna, pana la momentul asta. Sincer, mi se pare absurd sa faci o lista de vaccinare cu un vaccin care inca nu este aprobat, nu stim daca va fi aprobat si cand va ajunge la noi. Nici macar nu stim ce efecte secundare sau ce rata de succes are. Am vazut ca si presedintele Iohannis a vorbit 20 de minute despre cum se va desfasura vaccinarea pe un vaccin care inca nu e aprobat si care nu stim daca va fi aprobat, pentru ca dosarul de aprobare are mii de pagini. Si, mai mult decat atat, sunt mai multe vaccinuri care sunt in competitie pentru a fi aprobate. Cum pot sa ma inscriu pe o lista daca nu stiu care e vaccinul care va veni. E ca si cum te duci la restaurant si te intreaba daca vrei sa mananci, dar nu-ti spune ce vor servi. Iar oamenii vor fi influentati foarte mult de care anume vaccin va fi autorizat, pentru ca daca va fi vorba de un vaccin facut in China sau Rusia cred ca multi nu se vor vaccina", a comentat medicul Radu Tincu, medic ATI de la Spitalul Floreasca din Capitala.Ovidiu Covaciu, fondatorul asociatiei "Vaccinuri si Vaccinare" si "Coalitia Romania Sanatoasa", a criticat si el demersul ministerului."Deja doua persoane (din sistemul medical) m-au chestionat ce sa raspunda catre Ministerul Sanatatii - Romania care i-a intrebat daca vor vaccin anti Covid.1. Cum sa intrebi asa ceva cand literalmente nu exista vaccin?2. Cum sa intrebi asa ceva cand nu exista decat date preliminare si nicio aprobare EMA?3. Cum sa intrebi medicii daca vor vaccin in loc sa zici "avem 200 de mii de persoane in sistemul medical, toti trebuie protejati"? Pai evident ca vor refuza cand nu au informatii.4. Cum sa-ti bazezi comenzile de vaccin Covid pe baza raspunsului NEINFORMAT dat de cadre medicale? Nu au cu ce sa se informeze, NU EXISTA DATE!5. Care este campania reala, profesionista, completa a Guvernul Romaniei pentru vaccinul Covid daca nu e in stare sa ia o decizie pentru a-si proteja personalul medical in mijlocul pandemiei.Comunicarea pe vaccinul Covid este CRITICA. Este literalmente FUNDAMENTALA pentru a ne putea relua viata cat de cat si incompetentii din statul roman intreaba medici daca vor un vaccin inainte ca el sa existe. Fiecare propozitie emisa de un oficial al statului pe subiectul vaccinarii anti-covid trebuie sa treaca prin filtre, fiecare hartie prin revizuiri, fiecare imagine prin veto-uri. O sa iesim din case in 2025 si Romania o sa ramana ultima tara din UE care nu reuseste sa vaccineze mai mult de 30% din populatie", a scris acesta pe pagina lui de Facebook. CITESTE SI