Ministrul Fondurilor Europene a semnat primele zece contracte, in valoare de 205 milioane lei, pentru dotarea spitalelor COVID-19

"Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a semnat, astazi, primele 10 contracte pentru finantarea din fonduri europene a cheltuielilor spitalelor Covid-19. Contractele semnate, in valoare totala de 205,1 milioane lei, sunt finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin intermediul apelului 'Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19' in valoare de 350 milioane euro", a informat luni ministerul.Dintre proiectele semnate, 8 sunt de tip A (proiecte de investitii pentru unitatile sanitare publice) si 2 sunt de tip C (investitii pentru directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului)."La inceputul crizei sanitare provocate de noul coronavirus ne-am propus sa identificam rapid fondurile disponibile si sa le redirectionam pentru masuri socio-economice si sanitare cat mai rapid. Am semnat astazi primele zece contracte pentru finantarea spitalelor din prima linie in lupta impotriva coronavirusului si vom continua sa evaluam rapid si celelalte proiecte depuse pentru ca fondurile europene sa finanteze cat mai repede unitatile sanitare", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.Beneficiarii finantarilor sunt: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - 40,1 milioane lei, pentru proiectul "Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in municipiul Oradea si judetul Bihor - proiect de tip A"; Institutul Clinic Fundeni - 24,3 milioane lei, pentru gestionarea in timp util si eficient de catre Institutul Clinic Fundeni a crizei sanitare COVID-19 - proiect de tip A; Spitalului Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova - 48,1 milioane lei, pentru combaterea raspandirii virusului prin dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova - proiect de tip A.De asemenea, intre beneficiari sunt: Municipiul Carei - 2,3 milioane lei, pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in municipiul Carei - proiect de tip A; municipiul Bistrita - 870.000 lei, sprijin pentru persoanele vulnerabile - proiect de tip C; Judetul Giurgiu - 4,3 milioane lei, pentru management eficient anti Covid la nivelul DGASPC Giurgiu Macov - proiect de tip C.Alti beneficiari mentionati sunt: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - 13,3 milioane lei, pentru consolidarea capacitatii centrului medical din cadrul Serviciul de Protectie si Paza pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 - proiect de tip A; Judetul Cluj - 12,2 milioane lei, pentru dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca in contextul pandemiei COVID-19 - proiect de tip A.Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova va primi totodata o finantare de 48,2 milioane lei pentru combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova - proiect de tip A.Serviciul de Protectie si Paza - U.M 0149 Bucuresti primeste o finantare de 10,2 milioane lei pentru consolidarea capacitatii centrului medical din cadrul Serviciul de Protectie si Paza pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 - proiect de tip A.