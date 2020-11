Municipalitatea din Deva renunta la iluminatul festiv si aloca banii pentru Spitalul Judetean

"Am fi dorit sa ne bucuram cu totii de stralucirea sarbatorilor de iarna. Din pacate, perioada dificila pe care o traversam ne impune o alta ordine a prioritatilor. Anul acesta, Deva nu va mai fi scaldata, ca in alti ani, de luminile de sarbatoare care impodobeau orasul. In acest an trebuie sa fim solidari cu semenii nostri afectati de pandemie si trebuie sa ne asiguram ca toti cei ajunsi in aceasta situatie au o sansa la viata. De aceea, am hotarat sa propun Consiliului Local ca banii destinati iluminatului festiv sa fie redirectionati pentru sanatatea devenilor", a declarat Oancea.Potrivit unui proiect de hotarare ce va fi supus aprobarii CL Deva, Primaria va aloca SJU Deva 871.000 de lei, din care 573.000 de lei reprezinta valoarea mai multor echipamente medicale pentru Sectia de ATI, cum ar fi aparate de ventilatie mecanica, monitoare de functii vitale si alte dispozitive medicale.Diferenta de suma va fi folosita pentru achizitia altor echipamente medicale necesare Sectiilor de Pneumoftiziologie si Chirurgie Plastica.Cu aceste fonduri, valoarea sumelor alocate de Primaria Deva, in acest an, pentru achizitia de echipamente medicale la SJU Deva se ridica la 4,38 de milioane de lei.SJU Deva se afla in subordinea Consiliului Judetean Hunedoara. Pentru a putea ajuta financiar spitalul, administratia locala initiaza periodic proiecte de hotarari in care se precizeaza, in baza unei asocieri, destinatia fondurilor alocate de la bugetul CL Deva catre spital.