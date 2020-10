VIDEO Gestul facut in direct de doctorul Musta pentru a convinge oamenii sa poarte masca inclusiv atunci cand nu e obligatorie

Chiar daca distanta fata de moderator ii permitea sa stea fara masca, doctorul Musta a preferat sa poarte masca pentru a le transmite cetatenilor ca e important sa poarte masca."(n.r. Port masca) din respect fata de dumneavoastra, din respect fata de ceea ce vreau eu sa transmit tuturor telespectatorilor. Daca eu, in ultima perioada, spun ca singura sansa a noastra de stopa aceasta epidemie este sa asumam individual orice intalnire, cu orice persoana, prieteni, cu exceptia familiei cu care stai toata ziua, sa se desfasoare cu o masca si la o distanta cum suntem noi acum, de un metru si ceva, de fapt este mesajul pe care il transmit tuturor telespectatorilor. Este singura noastra sansa. Eu poate ca in activitatea mea ma pot contamina si daca as fi pozitiv, dar fara simptome, in decurs de o ora cat dureaza emisiunea, sigur va contaminez si pe dumneavoastra. Chiar daca legea ne permite sa stam fara masca, dar eu zic ca este mai precaut si este singura sansa", a spus doctorul Virgil Musta in emisiunea Pressalert Live Doctorul Musta mai spus in aceeasi emisiune ca a vazut ca peste tot in lume unde s-au permis relaxari de masuri, a inceput sa creasca numarul de cazuri, iar in momentul in care s-a zis "stop joc" a inceput sa se tina sub control pandemia."La noi stop jocul e destul de greu de implementat. Daca eu port masca, stiu ca nu ma imbolnavesc. Daca toata lumea ar purta masca am spune stop joc. Purtati masca oriunde v-ati afla in afara casei si sunteti in contact cu o persoana. Atat de multi sunt contaminati in comunitate ca riscul sa te intalnesti cu o persoana infectata este foarte mare sa ne putem infecta", a transmis medicul Virgil Musta. Doctorul ne cere sa ne sacrificam "una, doua, cinci luni", pana vine vaccinul, iar pe langa purtatul mastii, sa chefuim mai putin si sa ne spalam pe maini cat de des putem.