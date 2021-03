Familia fostului primar al Iasiului, Constantin Simirad, marcata de tragedii

Potrivit presei locale din Ias i, si sotia lui Simirad este infectata cu COVID-19 si are multe alte afectiuni medicale. Deocamdata, ea se afla in izolare la domiciliu, sub monitorizarea medicului de familie.In ultimul timp, familia fostului primar a fost macinata de tragedii. Cristina Simirad, sotia fiului mai mic al lui Simirad, a murit la finalul anului trecut, in urma unei boli incurabile. Avea doar 53 de ani si era profesoara de matematica si director al unei scoli din Iasi.Fostul edil si ambasador era internat de mai multe zile in urma infectarii cu Covid-19, avand si alte afectiuni, potrivit Ziarul de Iasi.Constantin Simirad a fost internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi in cursul zilei de duminica, 21 martie. Starea fostului primar al Iasiului s-a inrautatit progresiv, pe fondul mai multor afectiuni de care suferea. Simirad a decedat luni, 29 martie, la varsta de 79 de ani.