Nelu Tataru si Raed Arafat, despre noile masuri de combatere a pandemiei. Ministrul Sanatatii: 550 de pacienti s-au externat din spital de ieri pana azi, in urma deciziei CCR

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , si secretarul de stat Raed Arafat au sustinut mai multe declaratii de presa cu privire la noul act normativ, care are nevoie de votul Parlamentului."Astazi a fost aprobata in sedinta de Guvern un proiect legislativ care sa instituie niste masuri igienico-sanitare pentru a putea controla pandemia. Noi suntem intr-o evaluare a numarului de cazuri in care s-a solicitat externarea voluntara sau pentru cei care nu au respectat izolarea. De ieri pana azi, au fost 550 de externare," a mentionat Nelu Tataru."Acest proiect de lege va merge de urgenta in Parlament""E un proiect de lege care poate fi aplicat si in alte situatii de risc epidemiologic.""El incepe prin mai multe definitii, termenul carantina persoanelor are o definitie acum asemanatoare cu regulamentul international sanitar. Separarea fizica a persoanelor bolnave in vederea administrarii unui tratament adecvat pentru reducerea gradului de contagiozitate, aici se vorbeste despre internarea pacientului. In cazul in care capacitatea e depasita total, izolarea sa aiba loc inclusiv la domiciliu, dar acest lucru e o exceptie, deoarece capacitatea integrala e depasita.Carantina persoanelor care vin din zone de risc - aici decizia o ia Comitetul pentru Situatii de Urgenta, iar implementarea ei se face de catre ministerul subordonat. Se supun aprobarii CNSU, dar sa nu se astepte intrunirea comitetului pentru luarea masurilor respective. Iar comitetele judetene pot aproba, la cererea Comitetului National, carantinarea unor zone din judetele lor, dar nimeni nu ia decizia singur. Peste tot o sa gasiti fie ca e Comitetul National, fie ca e Comitetul judetean, fie ca vorbim de DSP, fie ca vorbim de Institutul National de Sanatate Publica, toate avand in ele epidemiologi, infectionisti", a explicat Raed Arafat.El a explicat ca este vorba despre epidemie declarata prin ordin al minsitrului Sanatatii sau urgenta de sanatate publica de importanta internationala declarata de directorul OMS sau pandemie declarata de directorul OMS sau eveniment neobisnuit constatat de Comitetul pentru Situatii de Urgenta sau de institutiile din subordine."La toate acestea poate fi luata masura carantinei. Prin exceptie, in cazul in care un medic constata transmiterea comunitara, mai ales daca vine cineva care vine cu o boala neidentificata, atunci acesta poate decide izolarea in unitatea respectiva si informeaza Directia de Sanatate Publica Judetean sau Directia de Sanatate Publica bucuresti. Adica el nu trebuie sa astepte ordinul ministrului", a precizat Raed Arafat.La randul sau, ministrul Sanatatii Nelu Tataru a precizat ca proiectul va merge in regim de urgenta in Parlament."Sper ca sanatatea poporului roman sa nu lase loc de interpretari politice", a subliniat el.Arafat a mai relatat in conferinta de presa despre cazul unui pacient care a necesitat oxigenare, ventilatie si a refuzat internarea la spital, a plecat acasa fiind simptomatic, pe declaratie pe proprie raspundere, ceea ce e un risc major asupra sanatatii sale, in primul rand."Colegii i-au explicat ca s-ar putea sa ajunga inapoi cu ambulanta . Acestea au fost probleme cu care s-au intalnit unii colegi", a adaugat el.