Nicusor Dan, despre centrele de vaccinare din Bucuresti: "Atat ni s-a solicitat, atat am pregatit. Este o operatiune care se coordoneaza de la nivel national"

Nicusor Dan a fost intrebat intr-o conferinta de presa cand sa se astepte bucurestenii sa fie gata cele doua centre de vaccinare de la Circul Globus."Ca sa vaccinezi ai nevoie de vaccinuri si de locuri in care sa vaccinezi. Problema mare este ca in momentul de fata, dupa cum stiti foarte bine, au fost anunturi oficiale de la nivel national, nu sunt vaccinuri suficiente. Noi suntem gata, dupa cum stiti, si cu circul. Atat ni s-a solicitat, atat am pregatit. (...) Este o operatiune care se coordoneaza de la nivel national, noi suntem suport in masura in care ni se solicita suportul, orice ni se solicita, suntem gata in 10-15 zile sa organizam", a explicat primarul Capitalei.