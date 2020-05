Noul manager al spitalului din Piatra Neamt are o firma de pompe funebre. Seful CJ ataca dur PNL

Ziare.

com

Ministrul Sanatatii a semnat numirea lui Marius Ghinet in functia de manager al spitalului incepand cu data de 15 mai 2020, arata Stiri Neamt.ro. "Sunt pregatit din toate punctele de vedere sa ma apuc de treaba! Singurul sentiment care ma incearca in aceste momente este nerabdarea. Multumesc tuturor pentru sprijin si increderea acordata", a declarat Ghinet pentru ZCH.ro De numerea aceasta nu este incantat si presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene."Sunt absolut socat cum intr-o situatie de criza pandemica, PNL Neamt a numit un patron al unei firme de pompe funebre, manager la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Dintotdeauna am avut banuiala ca liberalii nemteni vor sa ingroape sistemul de sanatate dar nu ma asteptam sa gaseasca chiar pe cineva cu expertiza in domeniu. Ma intreb retoric, fireste, daca s-au terminat chelnerii, secretarele de partid, croitoresele si manichiuristele din PNL,(asa cum a facut Grinda la Vrancea), la numirea unui specialist in pompe funebre nu m-am asteptat. Oare niciun liberal din PNL Neamt cu expertiza in domeniul sanatatii nu s-a calificat sa fie numit director la Spitalul Judetean si l-ati gasit pe baiatul de la PMP, care administreaza cimitire si pompe funebre?", a scris Arsene pe Facebook. Acesta spune ca "nemtenii mor si se imbolnavesc pe capete", iar "voi inconstientilor puneti sa se ocupe de viata oamenilor un domn specializat in inmormantari?!"."Cum va uitati in ochii medicilor din Spitalul Judetean, oameni cu o inalta expertiza profesionala, cand ati pus sa-i conduca un om fara nicio calificare in domeniul sanatatii?!Poate se mai fac greseli cu oameni nepriceputi si mediocri numiti pe functii (a se vedea cazul actualului prefect) dar acum cand suntem in aceasta situatie dramatica, astfel de erori sunt nepermise, socante si de-a dreptul iresponsabile", a continuat el.Acesta si-a cerut iertare"iertare nemtenilor si cadrelor medicale" si a promica ca "ca imediat ce Spitalul Judetean va reveni la Consiliul Judetean, voi numi un manager cu pricepere in domeniul sanatatii!".