Numarul paturilor de la ATI pentru COVID-19, umflat artificial. Diferenta dintre ce este pe hartie si realitate

Teoretic stam bine. Practica ne omoara

Iohannis, impresionat de TIR-urile ATI

Pentru a veni in sprijinul spitalelor care trateaza pacienti cu COVID-19, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a pus la dispozitie cinci unitati mobile pentru terapie intensiva, cu cate 12 locuri fiecare. Cele cinci TIR-uri ATI sunt la Timisoara, Pitesti, Botosani, Ploiesti si Bucuresti. Toate cele 60 de paturi ATI sunt puse la socoteala atunci cand se calculeaza numarul de paturi din Romania.La 18 noiembrie 2020, instalatia de oxigen a TIR-ului amplasat in curtea Spitalului Municipal Timisoara a cedat. La momentul respectiv, in unitatea mobila ATI se aflau opt pacienti, care au fost transferati de urgenta in sectia ATI a Spitalului Municipal si la Spitalul Judetean Timisoara.Dupa incident, directorul Spitalului Municipal Timisoara, Daniel Malita, a declarat ca incidentul s-a produs pe fondul unei supraaglomerari cu pacienti a TIR-ului. "A fost o supraaglomerare cu pacienti care au avut nevoie de oxigen la presiune maxima. Cert este ca a fost o supraincarcare, au aparut fluctuatii in presiunea oxigenului de pe instalatie", a spus Malita.Totusi, cum a fost supraaglomerata unitatea mobila ATI daca aceasta are 12 paturi, iar internati erau opt pacienti? Directorul Spitalului Municipal Timisoara a admis ca 12 pacienti pot fi tratati in TIR-ul pentru terapie intensiva doar teoretic. Practic, in TIR pot fi tratati cel mult opt pacienti."Oficial si teoretic TIR-ul are 12 locuri. Am vorbit cu colegii mei si la noua-zece pacienti e aglomeratie foarte mare. Daca toti sunt pe oxigen, toti sunt intubati, plus personalul, e prea mult. In realitate intre sase si opt pacienti, depinde si de starea lor, pot fi ingrijiti pe termenul lung ca sa le putem oferi conditii corecte. Un varf de 10 pacienti pentru o jumatate de ora-o ora se poate, dar pe termen lung sa ingrijim atat de mult apare o problema si de spatiu in care se pot misca oamenii", a declarat Malita.Amin Zahra, medic rezident ATI la Ploiesti, unde este, de asemenea, o unitate mobila ATI, a confirmat ca in TIR-ul pentru terapie intensiva nu pot fi tratati sub nicio forma, in acelasi timp, 12 pacienti cu COVID-19, mai ales ca in aceste cazuri e vorba de pacienti care au nevoie de spitalizare pe termen lung."Am lucrat si cu zece pacienti, dar presiunea la oxigen a scazut foarte mult. Ne-am rezumat la opt pacienti. Asta e maximum ce putem sa ducem. Mai mult nu, pentru ca sunt probleme cu aspiratia, cu ventilatia. Eu in august am avut probleme si cu clima. Am avut un defect la clima si am avut si 45 de grade in TIR", a declarat Amin Zahra.Potrivit medicului de la Ploiesti, TIR-ul ATI este foarte bun, dar nu pentru terapie pe termen lung. "Un pacient intr-o stare grava care nu se ventileaza are nevoie de un ventilator performant. Ceea ce avem noi pe TIR sunt ventilatoare de transport care scoate o ventilatie ok temporara, dar pentru un pacient intubat de o saptamana, acel ventilator nu iti va ventila pacientul cum trebuie. Ideea TIR-ului e foarte buna pentru un dezastru, un cutremur , un incendiu , unde te duci si ii tratezi pe moment. Nu este o idee buna pentru terapie intensiva pe termen lung. Nu pot sa zic ca sunt conditii optime pentru terapie intensiva pe termen lung. Nu poti sa o numesti terapie intensiva propriu-zis. E prea mult", a mai declarat medicul Amin Zahra.Cu ocazia prezentarii a patru din cele cinci unitati mobile ATI, presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat de ce a vazut. "Este impresionant ce am vazut astazi impreuna, aceste patru tiruri care, fiecare dintre ele, are o functiune completa de sectie de terapie intensiva, cu toata aparatura necesara si aceste unitati vor putea fi folosite acolo unde este nevoie - si acum, pentru pacienti COVID."Presedintele Klaus Iohannis mai spunea ca dotarile unitatilor mobile ATI sunt de ultima ora."Sunt convins ca atunci cand va fi nevoie de ele, vor fi extrem de utile", a spus Iohannis.