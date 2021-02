O fata de 14 ani din Buzau, dusa de mama ei la spital pentru dureri de spate, a nascut

Medicii au decis sa o duca pe copila la Maternitate, insa aceasta a nascut inainte de a se mai realiza transferul."La U.P.U. Pediatrie a S.J.U. Buzau s-a prezentat o adolescenta in varsta de 14 ani, din municipiul Buzau, care prezenta dureri lombare intense si disurie. In urma investigatiilor efectuate, medicii au constatat ca aceasta este gravida si au hotarat sa o transefere la Maternitatea Buzau. Inainte de momentul transferului la Maternitate, adolescenta a dat nastere unui baietel. Ulterior, minora, impreuna cu nou nascutul, au fost transferati la Maternitate", a transmis purtatorul de cuvant al SJU Buzau, Adriana Bunila.Atat fata de 14 ani cat si copilul sunt in stare buna.