O fata de patru ani a fost plimbata intre spitale, cu o moneda in gat, din cauza ca avea COVID-19

Dupa cateva ore si aproximativ 100 de kilometri strabatuti, fata a ajuns intr-un final in grija unui medic."A venit ambulanta , am asteptat sa vedem unde sa ne deplaseze, ca niciun spital nu ma accepta. Intr-un final, de la Constanta ni s-a spus sa mergem la spitalul Medgidia, fiind suport COVID", a spus mama fetitei.La spitalul din Medgidia medicii, nu se puteau ocupa de caz, deoarece nu ii puteau face radiografie pacientei. Mama si fiica au fost redirectionate ulterior la Spitalul judetean din Constanta, unde au asteptat mai bine de trei ore un medic."Am sunat la DSP, DSP-ul a spus ca va vorbi cu spitalul Constanta sa ma primeasca si, intru-un final, intr-adevar m-au primit", mai spune mama fetei.Fetita este acum sub observatie la domiciliu, insa mama a facut deja o reclamatie la DSP. Ea va depune si o plangere la Colegiul Medicilor.