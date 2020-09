O infirmiera din Arad doneaza plasma fara oprire pentru bolnavii de COVID-19. "Ma bucur ca sunt de folos semenilor. Sunt programata pentru a cincea recoltare"

"Lucrez pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva si vad multi oameni care se lupta cu acest virus extrem de contagios. Din fericire, eu am facut o forma usoara de boala, in luna martie, iar dupa ce am auzit ca plasma recoltata de la persoanele care au avut COVID-19 poate salva vieti, m-am prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Arad. Deoarece inca am anticorpi, pot dona in continuare, la interval de 14 zile. Sunt programata sa donez, saptamana viitoare, pe 7 septembrie, pentru a cincea oara. Ma bucur ca plasma mea este de folos semenilor mei si ii indemn pe toti cei care s-au confruntat cu aceasta boala, sa nu ezite deoarece plasma lor poate salva vieti", a declarat infirmiera Adriana Furdiuc, potrivit unei postari pe pagina Facebook a Spitalului Judetean de Urgenta Arad. Centrul de Trasfuzie Sanguina Arad au avut loc 65 de recoltari de plasma pana acum, dintre care 51 prin procedura de plasmafereza si 14 prin donare normala, de la aradeni care s-au vindecat de COVID-19."Multumim aradenilor care au inteles cat de necesara este plasma pentru salvarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 si aflati in stare grava. Avem 13 persoane care au donat plasma de mai mult de doua ori - trei persoane care au donat de trei ori si noua persoane care au donat de doua ori. Multumim pacientei care a donat plasma de patru ori, iar saptamana viitoare este programata la donare pentru a cincea oara", a spus dr. Laura Pacurariu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Arad.