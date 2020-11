O noua zona de triaj epidemiologic la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara. Au fost aduse containere din rezerva de stat

Potrivit unui comunicat de presa, de luni, al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, cele sase containere provin din rezerva de stat a Romaniei si au fost obtinute in urma solicitarii adresate de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.Constructiile modulare sunt racordate la curent electric, sunt dotate cu instalatii de climatizare, iar unul dintre containere este conectat la reteaua de apa- canal a unitatii sanitare. Fiecare container este prevazut cu un pat. Cele sase containere formeaza noua zona de triere a bolnavilor COVID-19."In urma unei discutii pe care am avut-o cu directorul Spitalului Victor Babes si cu primarul Timisoarei Dominic Fritz, am facut toate demersurile pentru a aduce sase containere din rezerva de stat pentru Spitalul Victor Babes. Pana acum, triajul se facea in corturi puse la dispozitie de catre ISU Banat. Avand in vedere ca temperaturile de afara au inceput sa coboare, era necesar ca aceste containere sa ajunga la Timisoara pentru a putea face acest triaj. Toate demersurile s-au facut vineri dimineata iar astazi, la ora noua containerele au ajuns in curtea spitalului", a declarat prefectul judetului Timis, Liliana Onet.In constructiile modulare se vor face primirea pacientilor, inregistrarea, testarea si triajul acestora."Acest ansamblu modular va functiona ca punct unic de triaj in judetul Timis pentru pacientii infectati cu noul coronavirus , ei fiind deserviti atat de medicii rezidenti din diferite specialitati, cat si de studentii de la Medicina. Trei dintre sistemele modulare vor fi organizate ca sali de asteptare pentru pacienti, in doua dintre containere se va efecuta consultul clinic si se vor recolta probele biologice. Tot aici se vor face foile de anamneza, inclusiv acel triaj si ancheta epidemiologica pentru depistarea contactilor. Multumim Guvernului Romaniei si Primariei Municipiului Timisoara pentru acest ajutor acordat in triajul pacientilor infectati cu SARS COV 2", a declarat si prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara.Cele sase constructii modulare vor fi predate Primariei Timisoara, care administreaza Spitalul de Boli Infectioase Timisoara, in cursul zilei de luni. Primii pacienti vor putea fi consultati aici chiar din aceasta seara.