O pierdere de vaccin si nicio reactie adversa in prima zi a campaniei de imunizare impotriva COVID-19 in Alba

"In prima zi de vaccinare anti-COVID, in judetul Alba s-au vaccinat 364 de persoane din sistemul medical. Avand in vedere numarul mare al persoanelor care au ales sa se vaccineze, dar si faptul ca pana la acest moment nu au fost raportate reactii adverse si a existat o singura pierdere de vaccin, prima zi de vaccinare anti-COVID in judetul Alba poate fi considerata un succes", se mentioneaza in comunicatul citat.Explicatia DSP Alba pentru pierderea de vaccin: Continutul dintr-o doza se dilueaza cu 1,8 ml de ser si rezulta 5 vaccinuri. Azi, la SJU, intrucat unele persoane inscrise pentru vaccinare au fost respinse pentru ca acestea isi facusera vaccinul antigripal in luna decembrie si nu trecuse o luna de la vaccinare, a ramas dintr-o doza 0,3 ml, adica un vaccin diluat si neutilizat. Acesta a fost raportat ca pierdere, potrivit procedurii de raportareAstfel, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia s-au vaccinat 124 de persoane si a fost raportata "o pierdere de vaccin", iar pentru marti s-au programat alte 160 de persoane.La Spitalul Municipal Aiud s-au vaccinat 60 de persoane, pentru marti fiind programate alte 60 de cadre medicale, la Spitalul Municipal Blaj s-au vaccinat 40 de persoane, iar marti si miercuri sunt programate sa se vaccineze 85 de cadre medicale.La Spitalul Municipal Sebes s-au vaccinat 20 de persoane, iar marti si miercuri sunt programate 70 de persoane. La spitalele din Abrud s-au vaccinat 40 de persoane, iar pentru marti nu exista programari, la cel din Cugir au fost vaccinate 20 de persoane si marti sunt programate sa se vaccineze 25 de persoane.In ceea ce priveste Spitalul Orasenesc Campeni, s-au vaccinat 35 de persoane si la Spitalul de Boli Cronice Campeni, 25 de persoane. Avand in vedere ritmul de vaccinare, se estimeaza ca la sfarsitul saptamanii sa fie lansata o noua comanda pentru o a doua transa de vaccin, transmite DSP Alba. Institutia a receptionat duminica 975 de doze de vaccin marca Pfizer, sub forma a 195 de flacoane.Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, Dan Crainic, seful UPU, Aurel Crisan, si asistenta-sefa a Sectiei de Boli Infectioase, Marcela Vilcan, s-au numarat printre primele persoane vaccinate impotriva COVID-19 in Alba, judet in care campania de imunizare a debutat luni.