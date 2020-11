Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu: "Spitalul modular din Letcani pare o improvizatie mai periculoasa decat sectia ATI Neamt"

"Cerem imperativ autoritatilor centrale, Ministerului Sanatatii, DSP si ISU Iasi sa verifice cu responsabilitate Spitalul Modular din Letcani care a costat 13 milioane de euro, dati cu generozitate de domnii aceia (Maricel Popa si Ionel Arsene - n.r.) de la Consiliile Judetene Iasi si Neamt. Din toate informatiile si imaginile existente in spatiul public, acest spital pare o improvizatie mai periculoasa decat sectia ATI Neamt, care a ars seara trecuta. Nu exista o fundatie, containerele sunt puse pe niste caramizi, nu exista ferestre, pacientii stau mai rau ca la inchisoare La prima ploaie sau zapada serioasa acele containere se vor afunda... Cel mai grav si mai grav insa pare a fi modul in care este realizata instalatia de gaze medicale, o improvizatie intr-un container, care pune in pericol intregul spatiu, fiind realizata cu teava de plastic!!! Instalatiile de gaze medicale se fac cu cupru medical sau inox, orice alt material este interzis conform SR EN ISO 7396-1. Nu avem informatii despre instalatia electrica, dar speram ca macar aceea e facuta cum trebuie", explica Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu.Ele ii roaga pe medicii care lucreaza la spitalul mobil de la Letcani sa nu taca si sa prezinte problemele acestei unitati medicale. "Ii rugam pe medicii care lucreaza acolo sa vorbeasca despre toate problemele. Daca ei tac, noi nu avem prea multe argumente, caci acolo nimeni nu poate patrunde. Vorbiti acum, altfel nimic nu se va schimba", mai spun cele doua.Pe 23 octombrie, noul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe , l-a acuzat de ""ipocrizie, minciuna si nepasare" pe fostul sef al Consiliului Judetean Iasi Maricel Popa. Alexe l-a intrebat pe acesta daca a stiut de problemele cu asigurarea oxigenului la spitalul mobil de la Letcani.Fostul ministru al Mediului a declarat ca spitalul mobil a costat peste 13 milioane de euro si ca unitatea trebuia livrata pe 18 mai, insa deschiderea unitatii medicale a intarziat cinci luni. Totodata, Costel Alexe il intreaba pe Maricel Popa cum a facut receptia spitalului mobil in conditiile in care nu se poate asigura oxigenul pacientilor de la Terapie Intensiva.Deschiderea spitalului mobil de la Letcani a fost amanata de cateva ori, pe fondul unor controverse intre presedintele PSD al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, care a pierdut alegerile din 27 septembrie, si presedintele ales al institutiei, liberalul Costel Alexe.Consiliul Judetean Iasi anuntase initial ca spitalul mobil de la Letcani, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, a primit autorizatia de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica Iasi, la solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase.Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia. Maricel Popa declara, pe 21 aprilie, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.