Operatiile care nu sunt urgente, amanate la Spitalul Judetean Galati. Motivul pentru care s-a luat aceasta decizie radicala

"Este o situatie dificila pentru ca aici, la Galati , functioneaza o sectie de Terapie Intensiva cu 45 de paturi care trebuie sa aiba trei compartimente. Terapie intensiva, terapie intensiva intermediara post-operatorie unde stau pacientii cu interventii chirurgicale grave si un compartiment de supraveghere post operatorie unde stau pacientii cu interventii usoare, dar care mai au nevoie de oxigen. Pe langa acestea, in aprilie 2020 s-a infiintat compartimentul de ATI-Covid care a crescut treptat de la 9 paturi, la 12, si care functioneaza in prezent cu 18 paturi, din care sunt ocupate 16 si mai asteptam unul. Pe langa acestea, la etajul 1 exista un compartiment Covid cu 58 de paturi unde avem in prezent 40 de pacienti din care 24 au nevoie de flux mare de oxigen", a spus medicul neurolog Violeta Sapira.Pentru ca instalatia de oxigen a spitalului este veche, ea este calculata pentru un debit mult mai mic si s-a ajuns in situatia ca aceasta sa nu mai faca fata consumului. Din aceasta cauza medicii au luat decizia de a nu mai opera decat urgentele, iar celelalte operatii sa fie amanate."Terapia intensiva este singura terapie intensiva non-Covid din judet care primeste pacienti si din judetele invecinate daca acestea nu au anumite specialitati medicale. S-a incercat o prioritizare a consumului astfel incat sa nu mearga in gol oxigenul si am decis prioritizarea urgentelor operatorii. Astfel urgentele au prioritate, iar alte operatii care nu erau urgente au fost amanate", a precizat medicul Violeta Sapira.Refacerea instalatiei de oxigen a spitalului este necesara insa acest proces este unul laborios si costisitor. Consiliul Judetean Galati a initiat un proiect cu fonduri europene care are ca obiectiv redimensionarea instalatiei de medicale a Spitalului Judetean Galati.