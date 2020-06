Orban, acuzatii grave la adresa Avocatului Poporului: "Are niste atitudini si actiuni care o transforma in dusmanul poporului"

Ziare.

"Va readuc aminte numai ce a facut adjunctul Avocatului Poporului, transmitand o adresa prin care sa-i oblige pe directorii de spitale in care au fost tratati pacientii bolnavi de COVID, ca sunt institutii cercetate pentru tortura, incercand sa-i transforme pe medicii, asistentele, tot personalul care a luptat in prima linie pentru tratarea persoanelor infectate, care si-a pus in pericol chiar sanatatea, viata lor si a familiilor lor, in asa-zisi tortionari. Este rusinos ce se intampla", a afirmat Orban, raspunzand unei intrebari pe aceasta tema.Premierul a facut precizarea dupa depunerea de coroane de flori la Piata Universitatii.