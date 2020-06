Orban: Spitalele au obligatia sa primeasca pacientii care au nevoie de tratament sau interventii

Ziare.

"Am avut discutii nu numai cu domnul ministru al Sanatatii, ci si cu conducerea Ministerului Sanatatii, cu specialisti in domeniu. In momentul de fata nu mai exista nicio restrictie in internarea persoanelor care doresc sa se interneze. Spitalele au obligatia sa primeasca pacienti care au nevoie de tratament sau de interventii in spital", a precizat Orban dupa depunerea de coroane de flori la Piata Universitatii.Cat priveste spitalele spitalele de suport - Covid, premierul a subliniat ca acestea au fost selectate astfel incat "sa afecteze mai putin spitalele mari"."De exemplu, (...) in Olt, spitalul nu a fost cel din Slatina, ci a fost spitalul din Caracal, in Teleorman, a fost spitalul din Rosiori, nu spitalul din Alexandria. Au intrat ca spitale Covid - spitale judetene, cum a fost cazul spitalului de la Suceava, atunci cand a existat o raspandire foarte mare a infectiei. In general, am cautat sa pastram capacitatea spitalelor de a trata pacientii si la ora actuala este o chestiune si de management al spitalelor. Din 360 si ceva de spitale, cea mai mare parte a lor nu sunt subordinea Ministerului Sanatatii, sunt in subordinea autoritatilor locale, iar aici managementul acestor spitale si autoritatile locale care le au in subordine trebuie sa asigure tratarea oricarui pacient care are nevoie de servicii spitalicesti", a mentionat premierul.