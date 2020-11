Oxigen cu portia pentru bolnavii de COVID-19 din Targu Carbunesti. Directorul spitalului: "Facem cu randul"

Cele 15 paturi de la ATI sunt ocupate, iar pacientii a caror stare se imbunatateste sunt transferati in saloane pentru a face loc altora care au nevoie de ventilatie."Facem cu randul. Din sectia Terapie Intensiva sunt transferati in saloane unu-doi pacienti care au o stare mai buna si vin altii. Dupa doua ore, pacientii revin si sunt pusi din nou pe oxigen", a spus medicul Constantin Tarziu, directorul Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti."Sunt pacienti a carora stare de sanatate se schimba de la ora la ora. Pe sectii sunt pacientii cu stare de sanatate medie, care, uneori, se degradeaza. Este nevoie sa fim foarte atenti cu acesti bolnavi, astfel ca sunt monitorizati la cel mult doua ore. Avem asistente care stau in permanenta pe sectii pentru a urmari starea lor de sanatate si, daca se impune, sa fie transferati la terapie intensiva, chiar daca este plina", a mai spus Constantin Tarziu, conform Adevarul.ro"Sunt internati pacienti din toate judetele limitrofe, adica din toata regiunea Olteniei. Au fost adusi pacienti chiar si din judete mai indepartate, cum ar fi din Teleorman, Bucuresti sau Brasov. Au fost pacienti aflati in stare grava, care nu au putut sa fie primiti de alte spitale la terapie intensiva. Au primit tratamentul corespunzator si au plecat intr-o stare foarte buna", a mai spus Constantin Tarziu.CITESTE SI Noul director numit la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Cine este Cristina Iacob Atanasoaie